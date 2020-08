Más de la mitad de los argentinos no encuentra ropa ni calzado adecuado

Casi el 65% de los argentinos tiene dificultades para encontrar talles en indumentaria y calzado. Sobre este tema hablamos con Samanta Alonso, comunicadora feminista y voluntaria de la ONG Anybody Argentina.

Una encuesta hecha por la ONG entre el 11 de marzo y el 16 de mayo demostró que más de la mitad de los argentinos tienen problemas "todo el tiempo o frecuentemente para adquirir talle, sobre todo de indumentaria". "Lamentablemente siempre tenemos los mismo resultados", contó la activista en referencia a este informe que se realiza cada año.

"El género más complicado es el femenino, lo cual da una señal de cómo funciona la industria de la moda", reparó Alonso y comentó que "siempre está la cuestión de echarnos la culpa a nosotras y no al sistema".

Ya están disponibles los resultados de la encuesta nacional de talles 2020. https://t.co/VtlzZyKUrd pic.twitter.com/2bTf13L0wx — AnyBodyArgentina uD83DuDC9A (@AnyBodyArg) August 19, 2020

Los talles que más cuesta conseguir son los más grandes, tanto en la ropa como en calzado, un problema que prima entre las mujeres. Este inconveniente, para Alonso, tiene que ver con la construcción social de que "gordo tiene una connotación negativa", a pesar de que "somos sujetos y sujetas con derecho a vestir".

Salir a comprar una prenda y no encontrar talle no es un hecho liviano: "No es sólo no poder conseguir ropa, sino lo que genera". Tanto así que "el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada".

Finalmente, la voluntaria de Anybody Argentina se refirió a la necesidad de la Ley de Talles que "actualmente está aprobada, pero no reglamentada ni implementada". Según reparó, "la idea de esta legislación es que no sólo le brinde a la gente el derecho a vestir, sino que a la hora de comprar prendas si no hay talles se pueda denunciar, a través de un trámite fácil".

