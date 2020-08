Andrea Falaschi: "El 60% de los contagiados son menores de 40 años"

Hablamos con la directora de epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, en el marco de las inminentes nuevas medidas de distanciamiento social que se tomarán en Mendoza. Dijo que los jóvenes son los que más se contagian y que muchos de ellos atraviesan la enfermedad sin problema pero también hay casos que tienen complicaciones.

Según las primeras cifras que se conocen en relación a porcentajes, Falaschi dijo que "aproximadamente el 60% de pacientes son del grupo menor de 40 años". Además, la especialista alertó que "si bien los jóvenes padecen la enfermedad más leve, también hay casos que se complican".

Dado que los jóvenes son las personas que más actividades tienen, tanto laborales como sociales, la directora de epidemiología de la provincia dijo que el Gobierno está evaluando tomar medidas para disminuir las actividades recreativas: "Se está yendo hacia los bares, porque son más difíciles de controlar. No es tan fácil como en un restaurante, donde la gente va a comer y se va, en los bares hay mayor permanencia y mayor exposición", explicó.

Respecto del turismo, Falaschi dijo que "han estado hablando de restricción entre las zonas, porque hay diferentes situaciones epidemológicas, por ejemplo, el sur no tiene casos. Podría restringirse entre departamentos o entre las zonas, como Valle de Uco y Gran Mendoza", completó.

La realidad de los centros comerciales, supermercados y geriátricos

El viernes se conoció un caso de un empleado de un local mayorista que dio positivo y asilaron a 9 personas.

Respecto a la situación en los supermercados o en el Mendoza Plaza Shopping, donde se han registrado casos de empleados con Coronavirus, Falaschi dijo que hay una serie de protocolos que se han implementado y mayoritariamente se cumplen, "el problema es entre los mismos empleados, no con los clientes. Esto es porque el tiempo que comparte el trabajador con quien va a comprar es muy corto".

"Es bastante poco probable que una persona le transmita el virus a un cliente, en cambio sí se dan los contagios entre los mismos empleados, porque comparten más tiempo", explicó la especialista. "Muchos comercios toman la temperatura del recurso humano, pero no se fijan en los otros síntomas: No todas las personas enfermas tienen fiebre, se tienen que fijar también en el dolor de cabeza, en pierda del olfato, etc", completó.

Lo mismo ocurre en los geriátricos e instituciones de adultos mayores: "Los protocolos se basan en evitar que ingrese el virus, por eso se restringieron las visitas. Pero nuevamente el personal de atención es la que ingresa con el virus", finalizó.