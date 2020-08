El fiscal que no aprueba el aborto, Jura decir la verdad

Este viernes, se emitió la segunda entrega del programa de los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa, Jura decir la verdad, de MDZ Radio. En él, entrevistamos a los máximos responsables de que se haga justicia, todos los viernes a las 13.30 hs.

Ahora, se sentó en el banquillo de los entrevistados el fiscal Fernando Guzzo.

Curriculum Vitae

Nombre Completo: Fernando Alfredo Guzzo

Lugar de Nacimiento: Mendoza

Edad: 50 años.

Estudios: La primaria la hicee en a escuela Normal Tomás Godoy Cruz, la secundaria en el colegio Maristas, luego fui a la Universidad de Mendoza y la especialización en la del Litoral, en materia penal.

Tiempo para recibirse: 6 años y medio.

¿Hiciste el servicio militar?

Sí, soy de los viejos. Me tocó en la Compañía Comunicaciones.

¿Cuánto tiempo?

Entré en marzo del 89 y salí en julio del 90.

¿La pasaste bien o mal?

Bien, fue una experiencia social invaluable.

¿Cómo llegaste a juez?

Salí del servicio militar a Federales como contratado, fui ascendiendo como empleado. Ya con el título rendí en el 98, ese primer concurso duró hasta el 2000, que me nombraron defensor penal de menores, con la ley nueva. En 2005 rendí para fiscal de Cámara y en 2007 me nombraron en el cargo que tengo ahora.

¿Qué gobernador te propuso en la terna cuando quedaste como fiscal de Cámara?

La verdad, no me acuerdo. Tiene que haber sido (Julio) Cobos.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Casado, por segunda vez. Tengo dos hijos del primer matrimonio y mi mujer tiene una hija.

¿Qué función cumplís como fiscal, en lenguaje claro?

Básicamente, desde que entra una denuncia empezamos a actuar con los fiscales de instrucción. Supervisamos los hechos más graves y cuando vamos a juicio lo hacemos solos o con alguno de los fiscales que investigó la causa.

Básicamente yo todos días hago juicios.

¿Cuántas condenas tenés?

No llevo estadísticas. No, porque me parece que después es duro de soportarlo cuando uno lo ve.

¿Qué caso te ha marcado en lo personal?

Alejo Hunau, la condena de Arduino. Fue un caso súper complicado y me marcó mucho. Amitrano también, porque estaba al borde de la prescripción y se lo tuvo que hacer rápido.

El mejor, desde el desafío, fue el primer juicio por jurado de la provincia.

¿Un gusto amargo, que quedó impune?

El de los guanacos, que ya está por prescribir. No logramos hacerlo porque no había forma, primero por el infarto del doctor Jorge del Pópolo y luego nos agarró la pandemia.

Es el de los funcionarios policiales que salieron de cacería con armas de la Fuerza y mataron dos guanacos.

¿Te tembló el pulso para pedir la acusación?

No, cuando he tenido dudas no he acusado.

Si tenés dudas, ¿lo consultás?

Sí, se discute mucho a puertas cerradas. Esto es uno de los grandes méritos de que haya especializaciones. Tenemos una vez a la semana reunión de trabajo, cada uno plantea los casos, damos ideas, nos consultamos, ajustamos calificaciones.

El sistema judicial

Tres cosas buenas del sistema actual

La oralidad, que agiliza las causas. La publicidad, porque creo que la transparencia es uno de los pilares más importantes para que la justicia se apruebe y logremos revertir la imagen que tenemos. Los juicios por jurados, mientras más participe la gente, mejor.

El principal punto en contra

La cantidad de causas , lo cual no bajará por más fiscales, jueces y defensores que pongas, porque tenemos un Congreso que todo lo resuelve a través de una norma penal.

Entonces, si vos todo lo judicializás, hay inflación de lo penal y dejás un sistema procesal sin recursos para responder a ese programa que parece abstracto, pero en la práctica es lo que nos llena de trabajo y nos saca tiempo para dedicarnos a hechos más importantes.

¿La justicia mendocina es pendular?

En mi experiencia, no. Yo no estoy pendiente de la agenda política, las fechas están fijadas con antelación y cuando nos toca hacemos el trabajo. Yo siempre lo he vivido ajeno a otros tipos de eventos.

Ping Pong

¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, a todo lo que se le va a preguntar?

Sí, juro.

¿La condiciona en su vida social ser juez?

No. Para nada.

¿A su familia la condiciona?

Quizás sí, a mis hijos les incomoda quizás más que a mí.

¿Cuál es su método de trabajo?

Es vertiginoso, porque tenemos casos o juicios de la semana. Es muy desordenado en horarios, hay días en que me quedo hasta muy tarde y otros que me levanto muy temprano. En las tardes que no hay audiencia aprovecho para hacer todo el resto del trabajo: reuniones, administrativo, capacitaciones.

En la pandemia he logrado hacer más cursos que en épocas normales, cuando uno no tiene tiempo de sentarse a estudiar y a escribir.

¿Es full time el hecho de ser fiscal?

Sí. Estamos 24 por 7.

¿Se va a jubilar cuando le llegue la edad?

Pensaba a los 60, ahora deberá ser a los 65. Sí, no justifica quedarse, en el sentido de que cuando yo me vaya habré tenido 45 años de estado en el Poder Judicial. Hay que dejarle lugar a los más jóvenes y me quiero ir bien de salud, para disfrutar otras cosas.

¿Te has arrepentido de alguna acusación?

Gracias a Dios, no.

¿Quién ha sido su referente?

El que me definió en la elección del cargo fue "Pirincho" Ábalos, un gran fiscal. Con él aprendí durante 3 años sentado al lado suyo. Después me tocó reemplazar a otro gran fiscal de mendoza, Felipe Seisdedos, o sea que tuve la suerte de tener grandes maestros y grandes antecesores.

Si no fuese juez, ¿qué sería?

Fiscal.

Nunca sería juez. me gusta litigar, no resolver.

¿Te han hecho alegatos de oído?

Sí, pasa y no lo veo mal, es normal. Después se define en el juicio.

Que el fiscal haya pateado la calle, ¿importa o no?

Sí. No sólo la calle, sino los mismos pasillos. El hecho de haber sido empleado, defensor y fiscal a mí, me dio eso.

¿Cuánto ganás?

Muy bien.

¿Te gusta el deporte?

Me gusta pero soy malo para casi todos.

¿Practicás alguno?

Sí, salgo a caminar, hago gimnasio, kayak, he hecho bicicleta.

¿De qué club de fútbol sos hincha?

De casi ninguno. Muy poco adepto al fútbol.

¿Qué deporte te gusta?

El que más me entretiene es rugby.

¿Escuchás música?

Sí. De todo un poco, de lo más viejo del rock internacional y nacional, que me parece la mejor época (década del 80 y 90)

¿Qué hacés en tus horas libres?

Leo y trato de compartir bastante con familia y con amigos.

¿Cuál fue el último libro que leíste?

Indias Blancas.

¿Cuál es tu mejor serie de Netflix?

Así nos ven.

Vino: ¿Tinto o blanco?

Tinto, siempre

Fería: ¿Sí o no?

Me es indistinto. En algún momento dije que para mí no tenía sentido, era igual que cerrar el Notti en enero, cada uno se va cuando puede y quiere y pienso que es más ordenado.

¿Se debe legalizar el consumo de marihuana?

El consumo prácticamente está legalizado desde siempre, sólo que siguen habiendo discusiones en cuanto a las cantidades. Sí debemos entender socialmente que es malo consumir drogas, ahí hay que hacer foco.

¿Has probado marihuana?

No. Realmente no.

¿Estás a favor o en contra del aborto?

Por mi, en contra. Siempre a favor de la vida. Siguiendo con lo que dije recién, hay que focalizar en lo social, en la educación sexual. Con las disposiciones que tiene el Código Penal hoy, para los casos graves y atendibles, creo que con eso basta y no invalida la libertad de la mujer, sino que pienso en la otra vida. Para mí, es vida.

¿Alguna vez infringiste la ley?

Seguramente.

Desde tu función , ¿cuáles son los 3 derechos más importante de un ciudadano?

Libertad

Vida

Honra

¿La cárcel sirve?

Como finalidad para el condenado entiendo que sí. Siempre son actos voluntarios, vos tenés a mandela que estuvo preso 27 años y forjar un presidente. Como todo en la vida, es lo que uno quiere hacer con lo que le toca.

A la sociedad también le hace falta, sino no hay ningún interés en que se respete la ley. No es lo mejor, pero es necesario.

¿En alguna de tus acusaciones has tenido perspectiva de género?

Siempre. Es parte de la lectura del trabajo que hacemos todos los días, cómo tipificar cualquier delito.

La entrevista completa, haciendo clic acá.