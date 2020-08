Joan Gaspart: "Los contratos están para cumplirse. Messi ya no se puede ir"

Sigue la polémica por el portazo que quiere dar Lionel Messi en el Barcelona FC. Viajamos hasta España para hablar con Joan Gaspart, ex presidente del Barça, quien durante su gestión, entre 2000 y 2003, fichó al crack argentino.

Su ojo no fue cuestión de azar, tiempo antes también seleccionó a Ronaldo, Ronaldinho y Maradona. Al aire del programa Uno Nunca Sabe, respecto del crack rosarino, reconoció que " fiché a un niño de 15 años, que yo en aquel momento ni soñé que pudiera llegar a ser lo que es y ha sido".

Yendo a la actualidad del rosarino, Gaspar nos habló de la famosa cláusula que el 10 del Barça discute para arreglar su salida, dijo claramente: "Messi tenía la chance de irse, no la tiene. Y los contratos se hacen para cumplirlos". Comentó que se trata de una disposición para que sean sean los jugadores quienes decidan cómo terminar su carrera, a modo de premio por todo lo que le han dado al club.

"Lo que ha pasado es que Leo Messi estaba contento, tanto así que pudiendo haberse acogido a la cláusula de poderse marchar, no lo hizo", dijo el ex presidente del Barcelona FC. "Nosotros celebramos que a finales de junio no se quiso ir y ojalá después tampoco y acá se acaba el tema", completó.

Para Gaspart es indiscutible lo que explicita el contrato: "Dice que el jugador se puede ir con un tiempo suficiente, para que el club pueda reaccionar y buscar sus opciones a la salida de un excepcional jugador como es Leo Messi". "Lo que no vale es no hacerlo cuando toca y hacerlo a 10 días del inicio del campeonato del fútbol de la liga española", completó.

¿Qué puede pasar?, le preguntamos al ex presidente del Barcelona, "que Leo recapacite de los aspectos negativos y decida no marcharse", respondió el ex dirigente. "Leonel puede tener cosas negativas por las que se quiera marchar, pero le aseguro que son 5 o 6 frente al millón de cosas positivas que tiene para quedarse", reafirmó.

"No tengo una relación de amistad con Leo Messi, sino de cariño hacia su persona, y le digo que yo me pondría de rodillas para pedirle que se quede", dijo convencido Gaspart.

Si bien valoró el gesto del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, de proponer su renuncia a cambio de que el crack no se vaya, aseguró que eso sería muy negativo para el club: "Siempre se ha dicho que mandan dos o tres jugadores y no los dirigentes, si esto pasara imagínese lo que se generaría". "El jugador opina, pero no toma las decisiones", completó.

Finalmente, Gaspart dijo que él apuesta a que Leo Messi recapacite y se quede, pero en caso contrario, "no tenemos más remedio que aplicar 100 por cien el contrato". "Si viene un club con 699.99 millones de euros yo digo que no, porque falta un euro. Los contratos deben cumplirse", reafirmó.

