Ética Pública: como ciudadano debés saber qué información podés perdirle a un funcionario

En la columna del abogado Carlos Ferrer para el programa No Tan Millennials hablamos sobre la Ley de Transparencia y Ética Pública y la aplicación en los municipios.

Ferrer dijo que es importante saber que esta norma "es una gran herramienta, que está en línea con la ley nacional de Integridad y Transparencia". "El funcionario que sea, de la provincia de Mendoza, te tiene que dar la información que le pidas como ciudadano", afirmó.

De todos modos, el letrado comentó que "no está internalizado, ni en el funcionario ni en el hombre común, el derecho y la obligación para usar esta ley que sirve, entre otras cosas, para evacuar dudas sobre cuánto gana un funcionario, si cumplen con el plan de acción". "Es muy amplia y muy buena. Los municipios no está utilizando la figura del garante y nadie pregunta porque no se sabe que existe", completó.

Controversias en Guaymallén

Al respecto, hablamos con Ayelén Mantello, concejal de Guaymallén por el Frente de Todos, quien ha presentado un proyecto de ordenanza para que se adhiera a la Ley de Transparencia, con el objetivo de "poder tener un poco más de acceso como autoridad del Concejo".

Según detalla Mantello, "a la fecha, el Concejo Deliberante no ha implementado un sistema de información pública digital donde se pueda obtener información pública, administrativa, presupuestaria, del personal, etc".

Además, expresó que "sobre nuestro proyecto, no hemos tenido mucha respuesta del oficialismo, ni de los concejales que se están negando a él".

Finalmente, la concejal se quejó de que "nosotros no contamos con acceso a cómo se redistribuye la obra pública de Guaymallén, cuáles son los recursos sociales. Hemos invitado a directores del ejecutivo a la sala de comisión y no asisten".

A lo que le respondió en el aire el secretario de Gobierno de Guaymallén, Nicolás González: "En Guaymallén está sucediendo un proceso inédito, porque en los últimos 15 años de democracia este municipio nunca estuvo tan transparente". Para González, el vecino puede palpar cómo se administran las obras del Estado.

Sobre las afirmaciones de Mantello dijo que "probablemente hay cuestiones que la concejal desconoce". Al respecto, aseguró que cada vez que se cita a un funcionario del Ejecutivo al Concejo, asiste y que sí les dan respuestas cuando se solicita que se explayen sobre sus funciones.

"Ella puede saber cuántos empleados tiene el municipio si se toma la molestia de ir a buscarlo. El Ejecutivo manda informes mensualmente al Concejo con datos sobre cómo se administra el presupuesto público en Guaymallén", aseguró el secretario de Gobierno. "Lo que deben hacer es leer lo que enviamos mensualmente", finalizó.

