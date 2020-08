Quienes hagan actividad física en casa, deben leer esta nota

En tiempos de cuarentena estricta vimos cómo muchas personas decidieron comenzar entrenamientos online. Más tarde, con el distanciamiento social preventivo, volvieron los entrenamientos y con ellos una problemática que sufre la actividad física: los entrenadores profesionales, versus los que no lo son.

Sergio Furlán, director de las carreras de Profesorado Universitario de Educación Física y de la Licenciatura en Educación Física a Distancia (LEFAD) de la Universidad Maza, realizó un descargo en las redes sociales bajo el título de "Basta de ilegalidad en la Educacuón Física".

Furlán se refirió a los tiempos de confinamiento y dijo que "en pandemia ocurrió algo muy lindo, que la gente empezó a tener tiempo y se acercó a la actividad física. Ahí nos dimos cuenta de que muchas personas no entrenaban por sus agendas". Ante lo que comentó que ahora que nos permitimos ver lo valioso de entrenar, hay que saber darle su espacio en nuestra rutina diaria.

En contraposición de esto, "aparecieron todo tipo de propuestas en las redes sociales, incluso recomendaciones en los medios de comunicación, que no siempre estaban avaladas por un profesional". Ante eso, el profesor advierte que es necesario tener cuidado.

Sobre las prácticas online, Furlán dijo que "yo creo que quienes las consumen son víctimas de la falta de conocimiento y de eso también somos responsables los que estamos de este lado". "Son medios con ganancias multimillonarias, que sólo se basan en convencer a las personas que las compran de que pueden lograr ese mágico resultado", completó.

Al respecto, alertó de que es muy riesgoso entrenar sin una supervisión adecuada, por ejemplo, "cuando hacés sentadillas, que no son más que repetir el acto de sentarnos, hay un ángulo que al hacerlo mal y con peso te puede dejar de por vida fuera de la actividad física, porque es muy probable que te rompas un menisco".

Por lo que Furlán sentenció que "es imposible que un tutorial te pueda dar un beneficio físico, porque la actividad física es un acto individual".

¿Qué le debo pedir a un entrenador físico?

Furlán dijo que es importante distinguir a un entrenador físico preparado en el ámbito universitario, de aquellos que realizaron cursos acelerados sin previa formación. "Cualquier profesional que curse una carrera en un instituto de Educación Física tiene mínimo 3000 horas de aprendizaje de todo tipo", diferenció.

Ante la falta de una regulación en la carrera, el profesor comentó que "en esto, estamos atrás de muchas profesiones, por eso es la misma persona que quiere entrenar la que debe cerciorarse de que está en buenas manos".

Para Furlán, entrenar con personas que no sean especialistas genera múltiples riesgos, "el más grande es que tengas una lesión que te lleve a no poder hacer más actividad física o incluso, en casos más extremos, hasta la muerte". "Otra consecuencia es que no cumplas con el objetivo que tenés", completó.

Sobre aquello aseguró que "hay quienes a duras penas llegan a realizar actividad física, ellos, cuando no son contenidos, corren el riesgo de que no vuelvan. Eso también es muy grande". "Ser sedentario es un factor de riesgo, si lo sos y vas a hacer una actividad que no está bien ordenada, lo más seguro es que al no cumplior objetivos te alejes", finalizó.

