Andrés Gil Domínguez: "Es imposible que la reforma beneficie a Cristina Fernández de Kirchner"

En No Tan Millennials hablamos con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro del Consejo Consultivo creado por el Presidente para analizar y proponer cambios en el Poder Judicial. Dijo que hoy la Suprema Corte de Justicia puede definir la situación procesal de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y no lo hace.

Gil Domínguez aclaró que "hay que distinguir por un lado la Reforma Judicial que propuso el Presidente y por el otro, el Consejo Consultivo, constituido por el Presidente para analizar el funcionamiento de ciertos órdenes del servicio de justicia, a los efectos de hacer recomendaciones para mejoras".

En referencia a este último punto, el letrado destacó que "a mí me convocaron para integrar un Consejo de expertos, para analizar el funcionamiento judicial y hacer recomendaciones". "Desde ese punto de vista, es bueno generar disparadores para mejorar el servicio de Justicia. Es positivo", completó.

Sobre la Reforma Judicial dijo que "técnicamente es imposible que pueda generarle un grado de impunidad o beneficiar a la vicepresidenta Kirchner, porque en uno de sus artículos, en el 14, reafirma la garantía del juez natural y establece que las causas en trámite continuarán ante los mismos órganos que los venían haciendo".

Además, el abogado aclaró que, a su entender, es importante que la sociedad conozca un dato, que es "quien tiene hoy la posibilidad de darle definitividad a la garantía de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, o no, es la Corte Suprema de Justicia".

Al respecto, aclaró que hay varios recursos de queja presentados por Kirchner, desde hace más de un año ante la Corte Suprema de Justicia, pero el organismo no los resuelve. "La Corte tiene hoy la posibilidad de decidir si puede o no ser juzgada y no lo hace".

Finalmente, Gil Domínguez reafirmó que "esta reforma no cambia en nada la situación de la vicepresidenta y quien sí tiene la llave es la Corte Suprema de Justicia".