Te contamos por qué Adidas podría decidir el futuro de Lionel Messi

Nuestro periodista deportivo, el columnista de Uno Nunca Sabe, Miguel Simón, nos contó los matices de la salida de Lionel Messi del Barcelona FC. No todo es fútbol, hay intereses económicos, más allá de la famosa cláusula y de cuánto pueda o no pagar otro club, que los "simples mortales" no estábamos analizando.

"Messi no se puede permitir irse con una batalla legal. Se deberá sentar con el Barça y ponerse de acuerdo, le tiene que decir que él se quiere ir porque su ciclo está cumplido y negociar", opinó Simón.

Nuestro columnista dijo que, a su entender, Lionel le dio mucho al Barcelona FC, tanto como el club catalán le dio a él. "Yo no creo en eso de que el jugador es el único que lo da todo", dijo el columnista.

El especialista no se animó a opinar sobre qué clubes podrían recibir al crack, ya que "sin saber cómo será la salida de Messi, es difícil vaticinar dónde puede ir. Por el dinero". "Yo creo que ni siquiera Lionel sabe cuál es su futuro", completó el periodista.

Para Simón, la ciudad de Manchester tiene dos clubes postulantes que irían por el crack, el City y el United. "Por qué hablo del United, porque es un club con poder económico y tiene otro detalle fundamental respecto del City, del Inter y del París Saint-Germain (otros posibles compradores del jugador): el United viste la ropa de Adidas".

Teniendo en cuenta que el Barça usa Nike, pero Messi es Adidas y al city lo sponsorea Puma, "ahora que Lionel puede elegir, quizás la marca de las 3 rayas le diga: ´no me uses otra camiseta", opinó Simón.

Por esto, el columnista y el conductor de Uno Nunca Sabe, bromearon en el aire: "Debe de haber al menos 20 gerentes de marketing que se están agarrando la cabeza en este momento", coincidieron.

