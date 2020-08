Médica reinfectada de Covid: "Todavía siento las consecuencias de la enfermedad"

En el programa No Tan Millennials hablamos con Alejandra Muller, la médica de Santa Fe que se infectó dos veces de coronavirus. Contó que el primer cuadro fue leve, pero en la segunda ocasión padeció una neumonía bilateral.

La doctora narró que en la primera oportunidad estaba a cargo de pacientes que podían ser sospechosos. Más tarde, "empecé a tener síntomas, me hisopé y cuando me llegó el resultado, fue positivo". "En esa ocasión la pasé bien, estuve 14 días aislada. Me hice 2 hisopados que dieron negativo y volví a trabajar", recordó.

Pero luego, en el mes de julio aparecieron brotes de coronavirus entre el personal del hospital donde la doctora trabaja, si bien hicieron hincapié en el aislamiento y en la limpieza del hospital, volvió a contagiarse. "Un día empecé con síntomas de gripe, mucha fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo. Ya iba 3 días con fiebre, por lo que me vuelven a hisopar y a las 24 horas vuelve el resultado positivo", recordó.

El problema de Muller fue que, si bien en la primera oportunidad padeció un cuadro similar al de un resfrío, cuando se reinfectó tuvo una neumonía bilateral y "todavía siento las consecuencias de la enfermedad".

La médica dijo que, a pesar de que hace 2 semanas de que le dieron el alta, aún no se recupera. "No se sabe qué consecuencias quedan a largo tiempo con este virus. Es un virus nuevo, es poco lo que conocemos", aseguró.

Finalmente, Muller reforzó que "hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, tapabocas y lavado de manos constante".

