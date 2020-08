Bipolaridad política: por qué votamos a Cristina 4 años después de rechazarla

Hablamos con el director del Banco Ciudad y ex diputado nacional por el PRO, Nicolás Massot, sobre la realidad política y social. Dijo que Cambiemos debe volver a encontrar el rumbo hacia las propuestas que lo llevaron al gobierno nacional, porque la gente "está más allá de la grieta".

Para Massot, hay una gran porción de los votantes, que es justamente la que define una elección, que no busca los extremos, sino la definición de un rumbo y la solución de los problemas que le aquejan. Esas personas "no tienen problema en cambiar una propuesta totalmente opuesta a Cristina Kirchner y 4 años después a una fórmula con ella".

Para el ex diputado, aquello "nos da la pauta de que hay una grieta que es más política que de la gente". "Debemos buscar los consensos políticos", opinó.

A Nicolás Massot le pareció "de mal gusto y poco apropiado para este momento en el que necesitamos consensos", que el presidente diera a conocer una charla privada con Macri.​​​​

El director del Banco Ciudad, dijo que no se trata de refundar espacios, sino de volver al espíritu que tuvo Cambiemos. "Nuestra experiencia de gobierno es que se pueden tener excelentes planes y funcionarios, pero si no se logran reformas profundas que modifiquen cuestiones que nos afligen, no hay sustentabilidad posible", reflexionó.

Massot dijo que cada vez que "viene otro gobierno desanda todo el camino anterior, lo cual no da confianza en los inversores que generan empleo". "Debemos parar la pelota y buscar más diálogo y más consenso para darle respuesta a lo que necesita la gente, que es lo urgente, más allá de lo importante: aliviarle la angustia a quienes están perdiendo sus trabajos, por ejemplo", reflexionó.

Finalmente, el ex legislador nacional manifestó que "Juntos por el Cambio afortunadamente tiene muchos dirigentes con conocimiento y buena imagen en todo el país, que generan expectativas y no dependen de una figura central". Entre ellos, nombró a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. "Eso le da una fortaleza", aseguró.

