¡Tenía que decirse y se dijo! ¿Quién tiene prioridad en una bicisenda?

Dentro de nuestra columna "La Escuelita de Tránsito", del programa Con Qué Derecho , hablamos sobre las prioridades de ciclistas, peatones, automovilistas y personas en monopatín. Nuestro especialista en tránsito, Héctor "Bubdy" Roitman despejó la dudas de todos nuestros oyentes.

-¿Quién tiene la prioridad cuando un semáforo en verde habilita a un automóvil, pero por una bicisenda transversal viene un ciclista?

Al ser una senda especialmente señalizada para la circulación de bicicletas, debe frenar el vehículo que le puede generar daño al otro. Es decir, la prioridad la tiene la bicicleta. Así, no haya señalización.

Distinto es el caso de la estrechísima bicisenda que está en calle Belgrano, donde en cada esquina hay un semáforo. En ese caso, sí los ciclistas deben obedecer los semáforos que indican detenerse. Al igual que un peatón, que debe detenderse cuando el semáforo no le da el paso.

-¿Y en caso de que no haya semáforo?

Los automovilistas deben detenerse ante una bicicleta que circula por la bicisenda.

-¿Los monopatines a batería pueden circular por la calle y por la vereda?

No, está prohibido. Solamente hay que utilizarlos en bicisendas. No está habilitado para circular por la calle, porque no cumple con los requisitos de seguridad necesarios.

-¿Quién tiene prioridad en una bicisenda, el peatón o el ciclista?

Si la bicisenda no es de circulación exclusiva de bicicletas, que generalmente no lo es, el ciclista debe respetar al peatón.

Así como el automovilista debe cuidar al ciclista por su inferioridad de condiciones, el ciclista debe hacer lo mismo con el peatón.

Finalmente, el Roitman aclaró un regla básica de tránsito, pero que siempre merece ser recordada: "Que quede claro que el paso del semáforo es para quien va recto, al doblar se pierde la prioridad".