Nueva guía: paso por paso lo que debés hacer si te contagiás

Ayer se anunció la nueva guía técnica, que está vigente desde el lunes en nuestra provincia. Por eso, en el programa Uno Nunca Sabe hablamos con la directora de epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, para informarnos sobre qué debemos hacer si somos un caso sospechoso de COVID-19 y qué debemos saber sobre el aislamiento en casa.

Falaschi nos dijo que desde el lunes pasado se aplica la nueva guía técnica, mediante la cual se permite que las personas que tengan criterio social y no estén graves puedan cursar la enfermedad en su domicilio.

Para cumplir en aislamiento en casa, la persona:

Debe ser autoválida y entender las indicaciones.

Debe tener accesibilidad en su domicilio y teléfono.

Debe contar con una habitación privada y baño para ella. Esto no es excluyente, si tienen un sólo baño, deberán hacer higiene con lavandina en casa uso.

uso. No debe convivir con personas de riesgo.

¿Quiénes son casos sospechosos?

A continuación detallaremos los síntomas para cumplir como caso sospechoso, tener dos o más de ellos ubican al paciente como "posible COVID-19":

Fiebre

Dolor de garganta

Dolor de Cabeza

Disminución del olfato o alteración del gusto

Mialgia (dolor del cuerpo)

Diarrea o vómitos

Falaschi explicó que si la persona "cumple dos de esos criterios, es muy probable que, en esta etapa de circulación comunitaria, sea un caso de coronavirus". Por eso, cuando el paciente o los familiares lo advierten, "es muy importante que se aisle e insistentemente busque la atención médica", aseguró la doctora.

Falaschi dijo que están al tanto de que hay demoras en la atención del 0-800 y que es necesario agilizarlo.

¿Cómo proceder si soy un caso sospechoso?

La directora de epidemiología dijo que hay que llamar al 0800, desde donde la persona recibirá un turno en un centro de salud cercano. Este paso es importante porque permite mayor orden en la atención y el operador también evaluará si es un caso grave, para disponer la acción de emergencia.

Una vez en el centro de salud, al paciente "lo evaluará un médico, le tomará el hisopado y el profesional decidirá, según su estado clínico y su condición social (los criterios que detallamos en el primer punto), si el paciente puede quedar en su domicilio. Después será controlado por el centro de salud que corresponda", explicó Falaschi.

Cabe aclarar que no se envían médicos al domicilio, salvo que la persona tenga alguna dificultad.

"La idea es que la población concurra al centro de salud, salvo que tenga alguna dificultad" Tiene que llamar previamente al 0-800 (continúa, leer hilo) #EnLinea > Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de la provincia



uD83CuDFA7 Ahora 105.5 FM | https://t.co/Pnlxs9qMQ6 pic.twitter.com/9JS57eMQUe — MDZ Radio (@mdz_radio) August 20, 2020

Por último, la doctora nos explicó que "se ha introducido un nuevo criterio de confirmación, entonces ahora hay dos situaciones para confirmar la enfermedad: una de laboratorio y otra por nexo epidemiológico". "Este último requiere que una persona sea evaluada por un médico y, si el paciente convive con alguien que ya fue confirmado por laboratorio, se puede confirmar el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico", completó.

Este último criterio se aplicará "siempre y cuando esa persona no cumpla requisitos de internación, no sea persona de riesgo o gestante o trabajador esencial. Si no cumple con eso y es conviviente de un caso confirmado, ahí se lo confirmaría por criterio clínico epidemiológico", finalizó Falaschi.

La nota completa, acá.