Advierten por qué la reforma va por la impunidad de Cristina Fernández

Luego de que el presidente, Alberto Fernández, presente el proyecto de Reforma Judicial, hablamos con Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro dijo en el aire de No Tan Millennials, que "el oficialismo no entiende que no está el consenso que necesita la Reforma". Insistió en que "lo venimos diciendo desde el principio: hoy la reforma no es prioritaria ni oportuna"

Respecto de esto último, el legislador hizo hincapié en que "el presidente debiera reflexionar y escuchar no sólo a Juntos Por el Cambio, sino también a magistrados, fiscales y otros especialistas". Para Ferraro, es necesario que el primer mandatario nacional "retire el proyecto y nos pongamos a discutir cuestiones prioritarias y esenciales".

Ferraro: "Necesitamos una reforma que garantice el servicio de justicia a quienes más lo necesiten y no lo que persigue la actual vicepresidenta, que es la impunidad".

El legislador insistió en que "la oposición no se debe dejar arrinconar" y dijo que, además, "todos tenemos la sospecha de que la Reforma Judicial persigue la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Fernández, y quebrar el trabajo de jueces y fiscales independientes".

Por lo anterior, Ferraro aseguró que "si Alberto Fernández sigue encaprichado con esta reforma tendrá un costo político muy alto, por darle las garantías que le pide la vicepresidenta".

