Intendenta de Santa Rosa: "Creo que hay un hartazgo popular en las formas de hacer políticas"

La intendenta santarrosina Flor Destéfanis, solicitó al gobernador Rodolfo Suarez que se eliminen las restricciones pedidas, como la prohibición del turismo interno, las ceremonias religiosas y la atención en locales gastronómicos. A partir de hoy, esas medidas no rigen más para el departamento. Sin embargo, y como sucede a nivel provincial, los encuentros sociales y bares siguen prohibidos.

Destéfanis argumentó en diálogo con MDZ Radio que "Santa Rosa está bien, en el medio del contexto de pandemia que nos afecta a todos, pero en condiciones de solicitarle al gobernador adherirnos a las actividades que habían sido aprobada por los protocolos". El departamento del Este había registrado en su momento 9 casos, de los cuáles 7 pacientes se encuentran recuperados.

La jefa comunal se expresó sobre la marcha del #17A y consideró que no era necesario hacer ese tipo de movilizaciones en este momento y aclaró que "estamos en un alto número sostenido de casos, en la provincia como en la Argentina, todos tenemos derechos a expresarnos. Pero entiendo que no era la manera y no era el momento". También destacó que en Santa Rosa no hubo manifestación.

Flor Destéfanis, única mujer intendenta en la provincia, y reconocida como un recambio generacional dentro del PJ, subrayó: "Creo que hay un hartazgo en las formas de hacer políticas, tenemos que reivindicar las formas" y agregó: "Hay que plantearse como incorporar la política como algo bueno"

