Agustín Rossi: "Las Fuerzas Armadas necesitan más inversión"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, habló sobre la marcha convocada para el día lunes y sostuvo que el discurso de los convocantes expresa mucha violencia verbal. También se refirió a la necesidad de inversión en las Fuerzas Armadas Argentinas.

"El discurso de los manifestantes tenía violencia verbal. Las consignas y los carteles coincidían con los discursos de la oposición más crítica", consideró el titular de la cartera de Defensa.

"La presencia de Bullrich demuestra el rol que jugó la oposición en la marcha", dijo Rossi en diálogo con MDZ Radio. A su vez señaló que todo el mundo tiene derecho a expresiones opositoras, pero el presidente no debe actuar en consecuencia.

"No creo que el presidente deba actuar frente a presiones opositoras. No me parece que tenga que retirar el proyecto de reforma de la justicia", consideró el ministro.

Rossi: "Que el presidente deba retirar el proyecto de reforma de la justicia no responde a las normas democráticas. Sino si mañana hay un marcha a favor del Gobierno y el presidente debería aprobar la reforma y eso tampoco es así".

Señaló que Mauricio Macri ha sido el primer presidente de la democracia que no logró la reelección. "Dejó país en una situación económica muy dificultosa que estamos tratando de sacar adelante. Lo del 17 lo tomo como una manifestación de ese sector ligado al macrismo y que expresó su disgusto con el gobierno de forma general. ", afirmó en conversación con el programa No Tan Millennials.

En relación al proyecto de reforma judicial, Rossi manifestó que es "beneficiosa para toda la sociedad. Tanto para el actual oficialismo, como para la oposición". Destacó que es un buen proyecto, ya que va a fortalecer la justicia federal en el interior, habrá mayor cantidad de juzgados y va a contribuir a descongestionar Comodoro Py. En relación a la crítica de Juntos por el Cambio dijo que "hay una cantidad de preconceptos que hace que la oposición la vea de otra manera".

También se refirió a la necesidad de que las Fuerzas Armadas (FFAA) cuenten con mayor cantidad de equipamiento. Explicó que ha presentado un proyecto de ley para crear un fondo específico para equipar las FFAA. "Necesitamos una política de defensa y tiene que tener un cuerpo capacitado y equipado. Argentina debe revertir la curva de desinversión de las FFAA argentinas", afirmó el titular de la cartera de Defensa.

La nota completa de Agustín Rossi, acá.