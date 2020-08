The Cavern Liverpool podría cerrar y esta es la situación de "The Cavern" Buenos Aires

Hablamos con Rodolfo Vázquez, dueño de The Cavern Bs As y del museo The Beatles, quien es el mayor coleccionista mundial de objetos de Los Beatles. Luego de conocerse la noticia de que The Cavern de Liverpool podría cerrar por los problemas económicos generados por la pandemia, quisimos conocer la situación del sitio local.

The Cavern es el club donde empezó la carrera de The Beatles y hoy nos enteramos de que podría cerrar sus puertas nuevamente. Recordemos que en un momento lo hizo pero lo reabrieron hace más de 20 años. Han echado a 20 personas y temen continuar con los despidos. Por esto, reclaman ayuda estatal para el lugar por el que pasaban más de 800 mil visitantes al año.

El "The Cavern" de Buenos Aires también se encuentra cerrado, por lo que entrevistamos Vázquez para que nos detalle cuál es su situación: "Nosotros no podemos trabajar, pero estamos aguantándolo. Estamos en el Paseo de la Plaza, que funciona como un shopping y está inactivo, ni siquiera podemos hacer delivery", contó.

Además, el coleccionista dijo que también depende de la dirección de espectáculos, ya que tienen 4 salas, y "eso está en la nada", se lamentó.

De todos modos, el propietario del museo de los Beatles en Argentina fue optimista respecto del mítico lugar de Liverpool: "No creo que lo cierren, de ninguna manera. Inclusive van a hacer la ´Beatles Week´ por Zoom, ahora en agosto."

Aprovechando su título como el mayor coleccionista de los Beatles del libro Guinness de 2001 y 2011, le preguntamos si gana dinero con ello, entre risas contó que "no, no te pagan cuando ganás. Sólo aplauso, medalla y beso".

Actualmente, Vázquez tiene cerca de 7 mil artículos originales de los Beatles en el Museo y en total cuenta con 11 mil. Nos dijo que en el museo que tiene hay "de todo y para todos los gustos". Y contó que a la mayoría de los asistentes lo que más le gusta es todo lo que tiene que ver con juguetes o autógrafos originales, discos y un cheque firmado por Ringo Starr.

Entre risas, comentó que el cheque no se trató de un papel emitido sin fondo por el artista, sino que "lo recibió alguien que lo guardó porque se dio cuenta que era más cara la firma que el importe del mismo".

Para Vázquez, el articulo más preciado es un autógrafo de John Lennon, que lo guarda en su casa. "Fue el primer articulo que compré y ahí me transformé en coleccionista. Antes era un ´juntador de objetos", contó

Sobre el final de la nota, el conductor de No Tan Millenials, Nicolás Attías, metió al coleccionista en la histórica disputa: "Yoko Ono sí o no": "Definitivamente no", dijo con certeza Vázquez.

Al respecto, el mayor coleccionista de la banda aseguró que "yo no la banco a Yoko Ono, aunque el que se la fumó fue John, así que problema lo tuvo el. Pero como fan te digo que es una persona que no me cae bien". "La conocí y me parece una persona que hace pavadas, no una ´artista conceptual", finalizó enfático.

