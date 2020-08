Cambio en la representación: ¿sirve eliminar la Cámara de Senadores?

Mendoza es una de las provincias que todavía posee un sistema bicameral dentro de la Legislatura, esto significa que hay una Cámara de Diputados y una de Senadores, que en total reúnen a 86 legisladores. En el proyecto de reforma de la Constitución, enviado por el Gobernador Rodolfo Suarez hay un punto central de discusión: eliminar una cámara y que el Poder Legislativo sea unicameral, con 48 legisladores en total. En base a eso surge una duda. ¿Sirve o no la unicameralidad?

Actualmente Buenos Aires posee la Legislatura con más integrantes, 138 legisladores y en un segundo lugar se encuentra Mendoza con 86, para muchos el gasto público excesivo se encuentra ahí, en la cantidad de personas que ocupan un lugar en el recinto, para otras no.

Como todo en este país hay defensores y detractores de la bifurcación de cámaras. Quiénes están a favor de una única cámara manifiestan que hay mayor eficiencia y celeridad a la hora de aprobar un proyecto; que la cantidad de legisladores que queden pueden representar adecuadamente a la población. Pero hay un argumento tomado como bandera y es que significa un menor costo operativo.

Actualmente de las 24 provincias 8 poseen Legislaturas bicamerales y 16 son unicamerales.

"La Legislatura no es escribanía del Ejecutivo". Esa es la frase que se repite en el Poder Legislativo, cuando quién lidera en el Ejecutivo tiene mayoría en alguna de las Cámaras del Parlamento. En el programa radial, "Sonría, lo estamos filmando" se dialogó con integrantes de "Legislaturas Conectadas", una Iniciativa Federal que busca crear una red de comunicación entre los Poderes Legislativos de Argentina con la ciudadanía.

Graciela Faccini, que es Directora de prensa de la Cámara de Diputados de Corrientes, detalló que aquellas jurisdicciones que siguen siendo bicamerales lo hacen porque sostienen que "hay más control, y se asegura la supervisión de una Cámara a la otra, siempre". "En mi provincia Corrientes, cuando se reformó la Constitución se pedía una única cámara, pero cuando se trataba de gastos, era el mismo", sostuvo la especialista.

Faccini consideró que hay un divorcio entre la sociedad y la clase política. Por ese motivo surge "Legislaturas Conectadas", para que se fortalezca la relación. "El poder legislativo es una pata fundamental de la Democracia, acá están los representantes de los ciudadanos", aseguró.

Mendoza: Unicameral versus Bicameral

La grieta llegó al sistema de cámaras, en una entrevista que en el mes de marzo MDZ Radio le realizó al senador Juan Carlos Jaliff se le consultó por la reforma de la Constitución y por la división de Cámaras. "Siempre he sido defensor del sistema bicameral, si estamos hablando de costos y de recursos se arregla. Por ejemplo Córdoba cuando De La Sota le gana la elección a Mestre, impulsa la unicameralidad y la logra, y se conoce que es más cara la unicameralidad de Córdoba que la bicameral de Mendoza", aseguró el experimentado legislador. "La Legislatura de Mendoza es por habitante la tercera más barata del país Nosotros tenemos del 1% del presupuesto. Si es cuestión de recurso, unicameralidad no significa ahorro", sostuvo el senador. Jaliff también recalcó que siempre es mejor que una cámara revise a la otra.

La oposición ha marcado de su postura frente a la unicameralidad del parlamento, por parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Lautaro Jimenez expresa: "Creo que es falsa la unicameral que propone Suarez, porque crea dentro de la misma una casta especial de 18 representantes de los intendentes por fuera de la representación poblacional y el reparto proporcional del sistema d'hont. Con eso crea un senado dentro de la misma, mucho más antidemocrático que el que existe hoy, ya que quedan excluidas todas las terceras fuerzas".

Desde el Frente de Todos, el senador Lucas Ilardo mencionó que si se busca disminuir el gasto, no se logrará con la unicameralidad y explicó “En Córdoba se tomó ese camino y hoy es de las Legislaturas más caras del país. Creo que el remedio para atacar eso, hubiera sido una ley de sueldos para la provincia, porque hay cargos públicos que cobran 2 o 3 veces más que el Gobernador”.

Por su parte, Marcelo Romano, senador de Protectora detalló que una cámara no sirve, que se necesita es que más personas estén representados y no solamente los partidos mayoritarios y recalcó: "mientras más reducís la representación, menos representación tiene el pueblo" y agregó "el gasto de la política no pasa por ahí, son otros los gastos que hay que revisar".