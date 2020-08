Lucas Ilardo: "Un amigo mío de 33 años pelea por su vida mientras convocan a una marcha"

Lucas Ilardo, senador provincial y jefe del bloque del PJ habló en el programa No Tan Millenials sobre la convocatoria a la marcha de esta tarde. Aseguró que "nadie en su sano juicio con responsabilidad de gestión puede invitar a los mendocinos a que se contagien en una manifestación y colapsen el sistema de salud".

Ilardo dijo que "estoy seguro de que Omar De Marchi sabe bien que estamos en una situación critica del sistema sanitario" Y agregó: "En esas circunstancias, con el gobernador diciendo que estamos al límite de la ocupación de la terapia, que un dirigente desde el jardín de su casa invite a ir a arriesgarse a contagiarse e inclusive a morir, es irresponsable, cínico y de una calidad personal muy baja".

El jefe del bloque del PJ manifestó que "estoy seguro de que De Marchi no irá a la marcha y si tiene un adulto mayor cercano no le permitirá asistir tampoco". "Hay personas que dicen que van a manifestarse simplemente porque odian al peronismo", completó.

En el peor momento d la pandemia en Mza, con un sistema al borde del colapso y @rodysuarez rogando responsabilidad a jóvenes en particular y a mendocinos en general...

Un desubicado convoca a mendocinos a q se contagien.

Su negocio político es la muerte.

Una vergüenza Omar. https://t.co/np8lti0WvJ — Lucas ilardo (@lucasilardo) August 16, 2020

Además, el legislador cuestionó que "cuando trabajadores cortan la calle escucho ríos de tinta quejándose de que no respetan el derecho a circular. Ahora me pregunto quién respeta mi derecho a no contagiarme".

"Poner en riesgo la salud de todos los mendocinos y del sistema sanitario, simplemente porque vos querés gritar que no te gusta el peronismo, no tiene razón de ser", expresó indignado el dirigente.

Finalmente, Ilardo contó que tiene un amigo de 33 años que estaba bien de salud y hoy pelea por su vida a partir de haberse contagiado de COVID-19. "En esta situación, escuchar a De Marchi desde la comodidad de su casa y a Macri desde Francia invitar a las personas a que arriesguen su salud es indignante. Porque se trata de una utilización política, jugando con las muertes de los demás", concluyó.

