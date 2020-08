¿Sos una persona que quiere controlarlo todo?

La psicóloga Noelia Centeno pasó por El Permitido de MDZ Radio con una nueva columna dedicada a las personas que quieren controlarlo todo.

Según explica Centeno, "el control esconde lo que es la ansiedad de un pensamiento obsesivo y la omnipotencia de creer que todo depende de tu capacidad para que las cosas salgan como deberían salir".

Al respecto, la profesional aseguró que el control es la capacidad de pensar que todo depende de uno y que si uno lo verifica estará bien. Por su parte, aclaró que aquel pensamiento obsesivo al que se refirió está basado en la razón: todo tiene una ficha especifica que depende de cómo yo la acomodo.

Centeno asegura que querer controlarlo todo "genera tanta ansiedad que se terminan perjudicando relaciones". Adjudica esto a que la persona controladora "no le da libertad de acción al otro, sino que lo acorrala. No estamos hablando de celos, sino de aquellos que deben corregir todo y decir cómo hacerlo, que termina acorralando al otro a un metro cuadrado para sentirse seguro el mismo".

La psicóloga explicó que tampoco pasa por relajarse a que "las cosas fluyan" y dijo que lo opuesto es el pensamiento mágico. "No se trata ni de ´Dios Proveerá ni tampoco de ´yo proveeré". "En la vida 25% es lo que controlo, 25% lo que no controlo, el 25% lo que elijo y el último 25% lo que no elijo", detalló.

Para explicar aquello, Centeno dijo que "yo controlo la elección de hacer esto o aquello, cuánto voy a poner de mi para lograr algo; yo no controlo que este año sucedió una pandemia". Por otro lado, ejemplificó que "lo que depende de mi tiene que ver con lo que yo hago para que las cosas sucedan. Después está lo que no controlo, que son las situaciones externas".

