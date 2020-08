Si fuiste a bailar a Al Diablo, esta nota te va a emocionar

En otro relato nostálgico de la noche mendocina, esta vez, Ricardo Guerrero, le cedió la palabra a un colega para adentrarnos en la historia de Al Diablo.

Cada ciudad tiene o tuvo su boliche icónico, en Buenos Aires fue Mau Mau o New York City. Bariloche tiene a Grisú, Carlos Paz a Keops y Molino Rojo, en Mendoza nuestro boliche icónico fue Al Diablo.

Tuve la suerte de estar un par de veces en la cabina, pero no era el Dj de ese boliche, por eso le pedí a mi gran amigo Iván De Sousa que nos cuente cómo era esa tremenda discoteca. Por eso ahora el relato, queda en el:

Mi historia como Dj empezó en la década de los 70, gracias a un señor llamado Enrique Pizarro. Fue el mejor Dj que escuché y lo que más me deslumbró fue su gusto personal en los temas que seleccionaba, porque eran de una calidad asombrosa. Les aseguro que la música que se escuchaba en Al Diablo no se encontraba en otra disco.

En 1973, con 15 años, empecé a ir a las fiestas que hacían los colegios los días viernes y así empezó mi amor por ese boliche. Me acuerdo de que una noche estaba sentado escuchando música en sus sillones de mimbre y almohadones rojos (¿quién no recuerda ese mobiliario?) y me dije a mi mismo: "Yo voy a poner música en este boliche".

Estuve un año sentado al lado de Enrique Pizarro haciendo luces, que eran botones y teclas de plástico, como las que tenés en tu casa. En esa época era todo muy casero.

Al año siguiente ya estaba poniendo mi primer tema:



Ser Dj de Al Ddiablo me dio la oportunidad de conocer a grandes artistas y personajes mendocinos, siempre en los 70. Pude compartir cabina con Juan Alberto Badía, cuando presentó Beatlemanía. Aquella vez se sentó a mi lado y él ponía música en video mientras yo le enganchaba con un tema, mientras preparaba otro video.

Tuve también la suerte de conocer a Juan Manuel Serrat, a Estela Raval y a Los 5 Latinos. También fui a comer con César "Banana" Pueyrredón , la primera vez que vino a Mendoza con toda la banda.

Pero la frutilla del postre fue poder compartir un asado con Dionne Warwick. Me acuerdo esa tarde cuando fue a reconocer el boliche: no le gusto mucho. Era muy incomodo, porque eran 15 músicos y no teníamos escenario, también había que poner un piano de cola y no había forma de ubicarlo.

Aquella vez tuvieron que hacer una tarima provisoria, con el miedo que se pudiera caer, y salir a buscar un seguidor para alumbrar a Dionne. El show estaba previsto para las 22 pero empezó a las 2 de la mañana, luego de que lo presentara Juan Alberto Badía. ¡Casi lo incendian Al diablo esa noche!

Dionne abrió y cerró el show con un tema nuevo, que después termino siendo un hit:

En esa época estaban los habitué del local que no se perdían ninguna noche. No faltaban "El Gallego" de la Cruz, "Poroto" Lemos, "Tano" Carocelli, "Pepe" Torres, "Sergio" Martínez, "Perro" y "Cacho" Funes, "Turco" Elías. Todos después fueron aún hoy son mis grandes amigos.

Ya en la década de los 80 comenzó otra etapa: Hacen la primera reforma de Al Diablo. M;e convocaron y reinauguraron en 1984 En esa década "explotó" Al Diablo. Se hicieron cargo del boliche Chacho Rugeri y Nito Palmieri. Ahí los personajes variaron, aparecieron algunos que iban en los 70 y los nuevos, como Alejandro Fugazzotto, Sandra Seba, Yoma, Marcelo Aguilera, Cebolla Barolo, pollos García y tantos más que la lista sería casi interminable. Recuerdo que una noche no pude ir y me remplazo mi amigo Ricardo Guerrero.

Actualmente tengo mi pequeña empresa de sonido e iluminación y a pedido de Ricardo seleccioné un playlist que lo van a escuchar en MDZ Radio 105.5 el domingo de 15 a 20 hs o desde este link

Soy un agradecido a la vida , por esta profesión y por la cantidad de amigos que me a dejado.

FIN.