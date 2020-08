Estas son las mejores series españolas de Netflix

Nuestra especialista serial, Magela Muzio, nos trajo a El Permito sus siempre acertadas recomendaciones. Esta vez, vamos con una lista de las mejores series españolas que Netflix está proponiendo.

No cabe duda de que España siempre fue potencia en materia audiovisual. Tanto en el cine como en la pantalla chica, el país siempre ha exportado historias atrapantes como Velvet, El Tiempo entre Costuras o Gran Hotel, que fueron allanando el camino para las que luego dieron el batacazo en las plataformas de streaming.

Hablamos de las exitosas La Casa de Papel, Elite o Las Chicas del Cable, como las más populares. Sin embargo, la oferta de títulos es mucho más amplia y hay algunos que podemos encontrarlos al alcance de la mano.

Si no te hubiera conocido

Este es un drama catalán protagonizado por Eduard e interpretado por el actor Pablo Derqui, un hombre que parece tenerlo todo. Una esposa, dos hijos y una vida armoniosa en familia hasta que la tragedia lo toma por sorpresa. Al borde de una crisis existencial y con la clara intención de quitarse la vida hasta que conoce a la doctora Liz Everest, con una actuación magistral de Mercedes Sampietro, que lo lleva por un camino de reflexión, la superación del duelo y las posibilidades del futuro.

Duración: 1 temporada - 10 episodios.

Dónde verla: Netflix



Valeria

Esta comedia basada en la saga literaria de la escritora Elísabet Benavent, hace un intento por ponernos en un rumbo similar a lo que fuera en su momento la exitosa Sex and the City, con sus obvias diferencias. La protagonista de esta historia es Valeria, una escritora que enfrenta un bloqueo creativo, su matrimonio está en crisis y no tiene en claro hacia dónde va su vida. Ante esta situación, la joven busca refugio en su entrañable grupo de amigas y Víctor, un hombre que pondrá su mundo de cabeza.

Duración: 1 temporada - 8 episodios.

Dónde verla: Netflix





Bajo Sospecha

De las ficciones policiales, Bajo Sospecha ha sido una de las mejores. Esta serie retrata la desaparición de una niña de 10 años en la celebración de su comunión sin dejar rastro alguno. Aquí entrarán en escena el policía Víctor Reyes (Yon González) y la detective Laura Cortés (Blanca Romero), quienes se infiltrarán en el círculo más cercano de la niña para determinar quién es el culpable del hecho.

El éxito de la serie desencadenó una segunda temporada, que introduce un nuevo caso y nuevos personajes.

Duración: 2 temporadas

Dónde verla: Netflix





La víctima número 8

Este thriller nos traslada a la ciudad de Bilbao, y nos introduce a la pareja protagonista, Omar, un joven de origen musulmán, y Edurne, una joven enfermera católica. Sus vidas se ven sacudidas cuando un atentado terrorista irrumpe la apacible vida en la ciudad, dejando un gran heridos y 7 muertos. La clave para desentrañar este suceso será la víctima número 8.

Duración: 1 temporada - 8 episodios

Dónde verla: Netflix



White Lines

El bonus track de esta lista es White Lines, una producción de origen español a cargo de Álex Pina (creador de La Casa de Papel), pero con un reparto internacional que atraviesa las barreras regionales y territoriales.



La historia comienza con la muerte de un DJ 20 años atrás, y la búsqueda presente de su hermana por intentar descubrir qué sucedió. La joven viajará a la ciudad de Ibiza para intentar desandar los pasos de su hermano, volviendo sobre su círculo de amistades y metiéndose en el mundo de las fiestas, las drogas y el descontrol.



Duración: 1 temporada - 10 episodios

Dónde verla: Netflix