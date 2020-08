Comparan el caso Facundo Astudillo Castro con el de Santiago Maldonado

Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, habló en el programa No Tan Millenials . Asegura que la Justicia sólo está queriendo entorpecer las cosas para que nada se resuelva, mientras su hijo continúa desaparecido.

Luego de los peritajes realizados a los teléfonos de los policías investigados, en el celular de la efectiva Jana Curuhinca hallaron fotos del DNI de Facundo Astudillo Castro (22). Recordemos que los uniformados que declararon aseguraron que el joven no tenía este documento.

Cristina Castro expresó en el aire de MDZ Radio que "desde le primer momento dije que mi hijo circulaba con DNI, no como decía la Policía". "El oficial (Alberto) González, declaró haber parado a mi hijo en Teniente Origone y que como no tenía documentación, le mostró el carnet de conducir", dijo.

"Nos siguen mintiendo, se cubren entre ellos y para la jueza y el fiscal, no mienten. No terminamos de entender", expresó al aire. Castro también contó que a pesar de que los efectivos investigados han borrado todos los mensajes, fotos y WhatsApp, incluso desinstalado aplicaciones como Facebook, aún la Justicia no ha determinado detenciones. "Están tratando de cubrir esto", asegura.

También narró que sí pudieron dar con una comunicación que el oficial Mario Gabriel Sosa le mandó a Curuhinca: "Decía ´Tranquila Janita que nadie va a saber que fuimos nosotros. De última estábamos cumpliendo órdenes del jefe y haciendo nuestro trabajo".

Castro: "Esto buscando a mi hijo, no a una naranja".

"Por esos mensajes el fiscal pidió la detención sin preguntarle a la querella, porque no tiene contacto con nosotros, y sabiendo que la jueza se lo iba a rechazar, porque estaba mal pedido", manifestó la mamá de Facundo Astudillo.

La mujer, desesperada, aseguró que el fiscal "no nos acompaña para nada, hace las cosas mal, trata de desviar la investigación". Además, dijo que "no se conectó vía Zoom a la audiencia para su recusación aludiendo que no tenía electricidad, pero sí pidió un rastrillaje en una zona donde mi hijo nunca estuvo y no va a estar porque nunca llego a Bahía Blanca".

Por todo esto, Castro dice que piensa en denunciar al fiscal, Santiago Ulpiano Martínez , "por todas las irregularidades y las faltas de respecto. También ha faltado a los derechos de mi hijo". "Esa es la justicia que tenemos hoy en Argentina", completó.

Respecto de las autoridades políticas, la mamá de Facundo dijo que el Intendente de Villarino , Carlos Bevilacqua, "tiene destrato absoluto con nosotros, dice que estamos ensuciando su gestión". El presidente de la nación, Alberto Fernández, "me ha llamado varias veces preocupado y me ha dicho que pondrá todo para que se esclarezca. Pero no ha sido así, nos demoran todos los días, no llegan las sondas, no autorizan los rastrillajes, etc", concluyó.

En tanto que Castro asegura que Sergio Berni le dijo en un primer momento que le devolvería a su hijo sano y salvo, pero luego quedó en entrevistarse con ella y nunca lo hizo: "Cuando se fue, me dijo ´lo siento mucho´; el ya sabía". Según manifestó, la vicepresidenta, Cristina Fernández, tampoco se ha expresado públicamente ni se ha comunicado con ella.

Si comparamos casos, "Santiago Maldonado desapareció en otro Gobierno y Facundo, lamentablemente en este", concluyó la madre.