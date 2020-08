Martín Hojman, infectólogo: "Estamos en el peor momento de la pandemia"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer en diálogo con la prensa que "estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país". Aunque los números parecieran darle la razón, lo cierto es que no todos están de acuerdo de que este sea el momento más álgido.

Desde MDZ Radio dialogamos con el Dr. Martín Hojman, infectólogo del Hospital Rivadavia y Coordinador de Red de Infectología de CABA. "El pico es el mayor número de casos" y eso sólo lo sabremos cuando todo haya pasado. La situación en que nos encontramos actualmente es uno de los picos, pero concede el especialista que "estamos en el peor momento".

El sistema de salud está colapsado por el cansancio del personal, no por la falta de camas

"Todos los colegas del país con los que hablo, incluso de Mendoza estamos muy cansados. Por eso nos molesta tanto cuando vemos por ahí que hacen pensar a la población que esto no es real o que no pasa nada o que ya pasó porque la verdad es que estamos agotados". Así describía la situación del personal de salud el Dr. Martín Hojman, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

De esta manera, el infectólogo trata de llevarle tranquilidad a la población diciendo que en general en el Sistema de Salud, "camas hay". Pero remarca la importancia de aferrarse a los cuidados porque la situación es real y dolorosa en la que de hecho hace unos días perdió la vida una colega. "Los médicos, enfermeros, camilleros, técnicos de laboratorio estamos trabajando sin parar y esto es importante que la gente lo sepa", insiste Hojman.

Los aplausos no bastan

Al principio de la cuarentena, los balcones se poblaron de aplausos para el personal de Salud. Aunque el gesto fuera valioso y desde el gobierno se haya hecho "un intento de cuidado de los profesionales en primera línea de fuego", lo cierto es que las fallas estructurales fueron imposibles de contrarrestar. "El sistema de salud pública en Ciudad y Provincia de Buenos aires estuvo abandonado muchísimo tiempo. Creo que lo que se hizo ahora fue ´aggionarse´ todo lo posible para estar preparados para sostener esta situación, pero hay cosas que no se pueden solucionar tan rápido. El número de personal, el nivel de precariedad de todos nosotros, los médicos y los enfermeros que trabajamos en varios lugares, eso no va a favor".

La vacuna rusa: "Lanzarla para todo el mundo en este momento sería irresponsable"

El infectólogo Hojman remarca que no es prudente el anuncio de soluciones porque genera ansiedad en la gente y aún no se la ha encontrado. Aunque Vladimir Putin haya presentado la vacuna que registró ayer como la gran salida a la pandemia, el especialista asegura que se trata de un proyecto que aún no ha pasado por las instancias necesarias para considerarla "terminada".

"A la comunidad médica sorprendió la forma en que fue anunciada porque en realidad es una vacuna que recién termina la fase 2 en la que es probada en un número muy bajo de población. La prueba que acaba de terminar en Rusia fue sobre 38 personas. Para que sea viable tendría que pasar por una fase 3 como en la que están entrando la vacuna de Oxford y Pfizer que es la que se está probando acá y que se ensaya sobre un número mucho mayor de población".

"Todo el AMBA debería ser tomado como un sólo lugar"

Cada día cuando recibimos el reporte de casos que ofrece el Ministerio de Salud de la Nación vemos que el número de contagios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene marcadamente en descenso con respecto a lo que sucede del otro lado de la General Paz.

A pesar de que la estrategia gubernamental fue desde un principio no establecer fronteras, sino comunicar como una región única todo el AMBA, Fernán Quirós como Ministro de Salud en la Ciudad manifestó cierto optimismo diciendo que "La curva de la Ciudad está ‘madura’ y es cuestión de pocas semanas el empezar a descender".

Hojman señala que si bien hay ciertos parámetros epidemiológicos que se ralentizaron en CABA como el tiempo de duplicación de casos y que también se logró frenar el contagio en los sectores más vulnerables, "sería peligroso pensarlo por separado de lo que pasa en provincia". Por eso si bien "hasta ahora la toma de decisiones había sido bastante sinérgica y en el mismo sentido", cuando la política se mete en la salud, las conclusiones no son buenas y la toma de decisiones puede estar sesgada".

Si el especialista tuviera que explicar la diferencia en los resultados, considera que se da porque "CABA es una sola zona, en cambio en el conurbano bonaerense hay distintos intendentes, distintos sistemas de salud locales y políticas de testeos diferentes. Eso lo hace más difícil de manejar sanitariamente", apunta el infectólogo.

