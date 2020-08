Esta es la insólita razón por la que tu conexión a Internet es mala

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet -CABASE-. Nos explicó los problemas de conectividad que afectan al país y cómo ha sido la situación del sector durante la pandemia.

Desde el comienzo de la cuarentena el consumo de Internet aumentó un 40%, al igual que se incrementaron las quejas por la efectividad del servicio. Graizer destacó que en Latinoamérica somos el segundo país en materia de conectividad, no así en cuanto a velocidad, aunque se está mejorando año a año con la instalación de fibra óptica en el hogar.

También indicó que en muchas regiones del país no se trata de falta de inversión, sino que no hay una regulación que permita la conexión de fibra óptica. "La instalación de estos servicios se hace utilizando los postes del tendido eléctrico y no hay una regulación a nivel país que permita unificar los criterios en cuanto a la operatividad", dijo el titular de CABASE.

El especialista señaló que en muchas ocasiones se debe a un problema de planificación municipal. El Enacom tiene fondos disponibles para poder llegar a barrios carenciados o rurales para poder hacer la conexión, pero muchas veces hay una regulación municipal que impide hacer la obra.

"La infraestructura que se instala tiene una duración de unos 20 años y es muy costosa. Lleva tiempo conseguir los permisos municipales para el uso de las luminarias", resaltó. A la vez afirmó que en algunos lugares están esperando que se haga alguna obra civil para poder instalar otro servicio.