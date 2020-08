¿Cuarentena sí o no? La discusión en las altas esferas de Salud

Luego del cruce entre el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de Argentina por la cuarentena argentina, hablamos con este último en el programa No Tan Millenials.

El titular de la cartera de Salud había reaccionado al comentario de Rubinstein, quien aseguró que el Gobierno nacional está "entrampado en la cuarentena" contra el Covid-19.

Al respecto, Rubistein insistió en que "la metáfora del botón rojo a cinco meses de instalada la cuarentena ya no sirve. Es una decisión muy arriesgada para el Gobierno". Además, sostiene que seguir bajo un formato de aislamiento estricta ya no tiene sentido, porque las consecuencias que enfrenta la población desde lo económico y lo social son insostenibles.

Rubinstein sobre la vacuna rusa: "parece más una cuestión política que científica"

"No solo ha sido sido un pésimo ministro, sino un peor ex ministro", había dicho Ginés González García. Al respecto, Rubistein respondió que "me llama la atención y me produce un poco de tristeza". "Entiendo que está muy presionado y enojado. Pero tengo un punto de vista crítico y hay que aprender a tolerar visiones", puntualizó .

El ex secretario de Salud agregó que el ministro "debería dedicarse más a la gestión de la pandemia y no a entrar en cuestiones políticas".

Sin embargo, nuestro entrevistado se mostró de acuerdo con la decisión del actual Gobierno de haber entrado temprano en cuarentena para tratar de contener el brote de coronavirus. Pero dijo que habría que haber generado un esquema flexible de restricciones, con la posibilidad de avanzar y retroceder según el estado de situación y la cantidad de casos. Sin embargo, "todo se fue tergiversando con la grieta política", indicó.

Para escuchar la nota completa, clic acá.