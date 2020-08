Vuelta a clases en San Juan: ¿cómo funciona la escuela ahora?

Un día las tizas volvieron a tocar un pizarrón, se izó una bandera, se lavó un uniforme y se prendió la luz de la escuela. Fue en San Juan, la primer provincia argentina en volver a las clases presenciales. En 14 de sus 19 departamentos, después de un largo proceso de preparación, los últimos años de escuela primaria y secundaria regresaron a las aulas.

Desde MDZ Radio conversamos con Mónica Gutiérrez, Directora de gabinetes del Ministerio de Educación de San Juan, para que nos brinde detalles sobre el protocolo sanitario.

Las medidas adoptadas fueron a partir de las bases que se elaboró a nivel nacional adaptadas a las características propias de las escuelas en cada jurisdicción. Aunque se dejó a criterio de las familias si querían optar por enviar a sus chicos o no, la asistencia el primer día fue de 72% de los 10.446 alumnos. Para aquellos que no quisieran retornar, se ha realizado en base a la misma planificación para las clases presenciales, "unas guías pedagógicas que están a disposición en la web de acuerdo a su grado, año, escuela", explicó la funcionaria.

¿Cómo funciona la nueva normalidad en las aulas?

En cuanto a las disposiciones del espacio, se colocó señalética en las instituciones para indicar cómo mantener la distancia. Se dispuso así también que no pudiera haber más de 15 estudiantes por aula. Al ingresar se registra la temperatura de cada uno por un guardia de seguridad. En el caso de que alguien presente síntomas de Covid-19, se destinó una sala de aislamiento dónde deberá aguardar al agente de salud.

Por otra parte, cada niño recibe un kit de seguridad con elementos de higiene (alcohol en gel, jabón líquido, tapabocas y toalla personal) que ha provisto el gobierno. "En la reapertura de esta segunda mitad del año, se inauguró una escuela. Allí vimos que algunos estudiantes llevaban sus elementos personales, sin embargo el Ministerio ya había previsto estos kits que se repondrán cada un mes" explicó Gutiérrez.

Se trata de la primera provincia argentina que vuelve a dictar clases presenciales, aunque no en todo el territorio. Las cinco jurisdicciones con mayor densidad poblacional continúan aún en la virtualidad por motivos epidemiológicos, pero también porque fueron las zonas donde hubo mayor conectividad."Desde Nación y nosotros localmente hicimos un relevamiento en el que se pudo ver que en estos 14 departamentos hubo menos oportunidades, menos conectividad y recursos tecnológicos por lo cual requeríamos de la presencialidad" señaló la funcionaria del Ministerio de Educación de San Juan. Por lo que el plan es incorporar lo que resta de la población escolar en la medida en que la situación sanitaria se mantenga y se pueda ir adaptando por etapas los edificios a las nuevas medidas.

La situación sanitaria, relata Mónica Gutiérrez, encontró el sistema educativo el 14 de marzo con personas que aún no se habían inscripto o no estaban ubicadas dentro de ninguna institución. Sin embargo esto no supuso deserción escolar porque se llevan a cabo programas de acompañamiento para prevenirlo. Asimismo estudiantes secundarios que adeudaban materias, recibieron clases específicas de esas disciplinas.

La provincia de San Juan cuenta con muchos edificios educativos nuevos. No obstante, se realizó el último mes un relevamiento de las necesidades de refacción y acondicionamiento relacionadas principalmente con luz y agua. Se dio un plazo hasta la semana pasada para llevarlas a cabo. En aquellas instituciones en las que no se han concretado, las clases no han empezado.

