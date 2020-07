Prepagas: ¿Podemos pedir un descuento en las cuotas?

Hablamos con Claudio Belocopitt , dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidad de Salud (UAS) para presentarle una comparación entre las compañías asegurados de autos, que ante los reclamos han bajado sus cuotas, y las prepagas, que al no estar haciendo determinadas prestaciones podrían ejecutar medidas similares.

Los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa compararon la situación de las prepagas con las compañías de seguros: ¿Podríamos solicitar una rebaja e la cuota?, cuestionaron.

-Es interesante el planteo, pero son dos cosas distintas. Esto hay que analizarlo en varios aspectos: todo sistema de medicina prepaga es un sistema solidario, es decir, hay lugares donde es cierto que el virus no está circulando y el sistema de salud se está usando mucho menos pero en otros se está utilizando más, como en el AMBA.

Además, los grandes costos de un sistema de salud tienen que ver con lo crónico, la discapacidad y las emergencias. Ese es el gran gasto del sistema, que sigue funcionando de la misma manera.

Por otro lado, cuando un auto no circula no va a chocar y cuando salga no se lo van a robar por las veces que no se lo robaron. En cambio, en el caso de las prepagas, esos estudios y cirugías que no se están haciendo se están postergando, no se están eliminando.

¿Podrán las prepagas analizar caso por caso para evaluar si hay posibilidades de ayudar a personas que lo necesiten, teniendo en cuenta que hay argentinos a los que se le han reducido el 80% de los ingresos?

-El sistema de la medicina prepaga en el mundo es "actuarial", la gente piensa muchas veces con buen criterio: "no lo estoy usando, yo le cuesto barato al sistema". Pero a lo largo de un contrato entre un usuario y su sistema de salud, habrá muchísimos años en los que no va a consumir, pero cuando hagamos el balance de todos los años adherido (tomando 20 o 30 como referencia), en el 95% de los casos el usuario siempre le gana al sistema. No le gana cuando tiene una muerte abrupta, de lo contrario sí termina consumiendo más.

Si vos estás internado, los últimos 15 días de tu vida consumís el 80% del gasto de toda tu vida. El cálculo es muy finito. Por eso, si vos me decís "yo no gasto nada", yo te tengo que decir, lamentablemente "quedate tranquilo que a lo largo de tu vida vas a gastar". Esto sucede en todo el mundo.

Entonces, una empresa de medicina prepaga de ninguna manera puede ser rentable

Muy bien lo que estás diciendo, de hecho, en Argentina en los últimos 4 años, la mayoría de las empresas de medicina prepaga estuvieron en rojo.

La pregunta es concreta, vos sos el dueño de Swiss Medical: tu empresa ¿es rentable o no?

Si lo medís en valores técnicos y decís "estas inversiones que ha generado Swiss Medical a lo largo de los últimos 30 años son rentable?", la respuesta es "no".

