Pos pandemia: "Se abre una nueva oportunidad a la minería"

Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios de Mendoza,(CaMEM) habló en el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio sobre la Mendoza pospandemia. Para él, es viable la posibilidad de reactivar la discusión sobre la minería metalífera en nuestra provincia, a pesar de la historia adversa con el tema.

Según dijo Rodríguez, la situación actual de la minería no es muy diferente a la que teníamos antes de diciembre, cuando se sancionó la ley 9209 (que había modificado la 7722). En cambio, "el panorama internacional respecto de la actividad minera no es tan malo, de hecho los valores de estos commodities están subiendo y hay inversiones". Sin embargo, continuó explicando el presidente de CaMEM, "en nuestro país, y específicamente en Mendoza, se torna muy complicado".

Pasada esta pandemia, Rodríguez piensa que la minería metalífera es una gran posibilidad. "Creo que esta crisis le abre una nueva oportunidad a la minería. No debemos olvidar que somos una provincia con el 96% de su territorio desierto y es ahí donde están los minerales, en lugares donde hoy no llega el desarrollo de la provincia", aseguró Rodríguez. "La minería podría ser un motor de reactivación de la economía en Mendoza, pero para eso necesitamos repensar la política minera de la provincia, para poder atraer inversiones y desarrollo", completó.

Para el presidente de la Cámara, hasta febrero de este año no había ningún margen para re discutir la minería en Mendoza. Sin embargo, según él, el mundo va a cambiar drásticamente y "si no aprovechamos las oportunidades que tenemos, no le veo mucha salida".

Rodríguez finalizó diciendo que con la legislación actual ve imposible que se atraigan inversiones. En ese sentido, cree que es muy difícil que avance algún proyecto de explotación minera, pero sí ve una oportunidad en la exploración, que generaría un movimiento económico inmediato y movilizaría la economía rápidamente. "Yo creo que ese tipo de inversiones, con una norma adecuada y con garantías estableciendo una política minera, se pueden atraer en este contexto que está viviendo el mundo", dijo el especialista. Así, el presidente de CaMEM resaltó que la seguridad jurídica es fundamental. "Si va a venir un inversor y se van a juntar mil personas (a protestar) y le van a sacar todos los derechos que tenían, así no van a venir", criticó.

