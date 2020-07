La educación argentina carece de competencias para el siglo XXI, según la UNESCO

Tras el informe presentado por la UNESCO, en el que señala, entre otras, que la educación argentina carece de competencias conocidas como “habilidades para el siglo XXI”, dialogamos con Juan María Segura, asesor, consultor y experto en Innovación y Gestión Educativa.

Segura explicó en el aire de MDZ Radio que la UNESCO hizo operativo de medición de calidad educativa, en donde comparó los niveles de aprendizaje en escuelas primarias, entre tercer y sexto grado. Se trata de un informe que históricamente se ha dedicado a medir los aprendizajes de los contenidos curriculares básicos, como Ciencia, Matemática y lecto-comprensión.

"Esto no es una novedad para la región. Venimos muy atrasados en la enseñanza de los contenidos curriculares básicos y también en este tipo de contenidos", sentenció Segura.

Este nuevo informe detalla la categoría de lo que se conocen como "objetivos de desarrollo sustentable", la cual mide la educación para lo que ellos llaman"educación para la ciudadanía mundial". Se trata de una categoría que engloba todo los aprendizajes que no son contenidos curriculares centrales. Para ello, el organismo internacional hace foco en un conjunto de aprendizajes, en especial en la categoría "Habilidades para el trabajo del siglo XXI".

"En la Argentina esos aprendizajes no están", sentenció Segura. "No sólo no están incorporados en la currícula central, sino que tampoco está en discusión su incorporación, completó". Según detalló el especialista, se trata de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, entre otros.

Según el experto, la falencia en esta área tiene dos posibles explicaciones. En primer lugar, la creencia curricular fuerte que indica que la enseñanza de la Matemática, las Ciencias Sociales y la Comprensión lectora, tienen una jerarquía o entidad como objeto de enseñanza. En segundo lugar, los estudiantes tienen un mal rendimiento en los contenidos curriculares clásicos, y es por eso se deja de lado la posibilidad de incluir nuevos contenidos.

Finalmente, Segura explicó que "la curricula es una decisión de política educativa. Es muy complicado establecer cuál es el blend que se arma de los contenidos". "La Argentina tiene un diseño de forma de discusión, y de acordar esas formaciones, que es muy colegiada. Pero definir estas cosas a través de colegiatura es muy difícil", concluyó. .

