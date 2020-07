Coronavirus: te contamos nuevos mitos y verdades en los cuidados que debemos tener

Andrea Vila, infectóloga y jefa de Infectología del Hospital Italiano, pasó por el programa No Tan Millenials de MDZ Radio y nos habló sobre los mitos y verdades de los cuidados frente al avance del coronavirus. Resaltó que cuidar al otro es fundamental y se quejó de que los argentinos somos difíciles para cumplir normas.

"La prevención del virus no requiere un esfuerzo sobrehumano: Es desinfectarse las manos, usar el barbijo y mantener distancia", resaltó enfática la especialista. Además, se mostró molesta de que "cuando yo salgo a la calle, veo que hay mucha gente que no cuida al otro".

Respecto de esto último Vila, hizo hincapié en las medidas de cuidado, resaltando que es fundamental la distancia mayor a un metro y medio: "El barbijo no es la principal medida de cuidado, sino el distanciamiento social. Si hablo con otra personas a menos de eso, las gotas de secreción respiratoria pueden llegar al barbijo del otro y que este otro lo toque y se contagie o lleve a su casa el virus".

Por otro lado, cuando usamos tapabocas "lo debo utilizar bien, es decir, tapando nariz y boca. También los lentes colaboran, ya que el virus también puede ingresar por la mucosa ocular", explicó la infectóloga.

Respecto de la desifencción de la mercadería, ante las informaciones de que el virus no estaría en las superficies, Vila aclaró que: "El virus sí está en las superficies. Lo que se estima es que sobrevive allí unas 8 horas, por lo que cuando vamos al supermercado, por ejemplo, lo que no va a la heladera podemos dejarlo afuera 24 horas y después guardarlo, sin necesidad de desinfectarlo".

Sobre los cuidados en nuestros lugares de trabajo, la médica dijo que "hay que hablar lo menos posible, porque la gente cree que sólo se transmite estornudando o tosiendo. Pero no, al aire se emiten gran cantidad de partículas por las cuales se puede esparcir el virus". "Hay que evitar la socialización en círculos amplios de gente, especialmente en los lugares cerrados", completó.

La infectóloga dijo que los argentinos tendemos a correr la línea de lo que se debe y no se debe hacer. "Me agota todo el tiempo la trampa. Por ejemplo, en un bar se puede ir de 6, entonces 18 personas reservan 3 mesas y entre ellos se abrazan, se juntan. Somos difíciles. si dicen que las juntadas familiares deben ser de 10, que no sean de 11", se quejó.