¿Van a volver los shows en vivo?

Hablamos con Pedro Marabini y Omar Escales, directores y productores de espectáculos sobre la realidad del sector. Los entrevistó Laura Prudencio, en Uno Nunca Sabe. Hablaron sobre una precarización del sector y la necesidad de ayuda del Estado

Sobre la actualidad del sector, los productores y directores nos dijeron que "esto ha generado la precariedad de gran parte de los trabajadores de la cultura. Nos hemos encontrado que los artistas no cuentan con un plan de contingencia para sortear esta situación". Sobre el futuro, se lamentaron de que "fuimos los primeros en arrancar con la cuarentena y vamos a ser los últimos en volver a la actividad".

Además, Marabini dijo que "no hay un plan o un registro de la situación, no hay algo que nos pueda decir cómo es la situación. No hay un censo de los artistas de Mendoza". "Existe un registro de artistas que se autogestionan, pero hay muchos más artistas de lo que uno imagina y en una grave situación de precariedad. Es un sector que necesita del apoyo económico para subsistir", completó.

Finalmente, Escales explicó que "hoy sería impensado juntar a tanta gente en un solo lugar, por eso estamos buscando la forma de implementar una serie de actividades vinculadas a Vendimia". Para ambos empresarios, la crisis transformará la producción de todos los eventos. "Creo que hay que estar juntos y generar a partir de los protocolos sanitarios, y poder generar en base a una visión que nos sirva a todos. Esta crisis ha superado a cualquier otra, por eso todos tendremos que pensar en unir vínculos y estrategias para poder salir adelante", finalizaron.

La nota completa podés escucharla haciendo clic en este enlace.