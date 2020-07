Detalles: cómo se hace y cuánto cuesta un hisopado por coronavirus

En El Permitido, el programa de MDZ Radio, hablamos con la bioquímica Fernanda Freixas, quien nos contó en qué casos se deben realizar los test de coronavirus, los precios y cómo se realizan.

Existen los test informalmente denominados "domésticos" y los análisis de laboratorio. Entre estos últimos, la técnica más segura es la que se denomina PCR, es decir, el hisopado nasal. Un test privado de PCR cuesta entre $4.500 y $6.000, "dependiendo del laboratorio", nos dijo Freixas. "Son técnicas muy precisas, que tienen una especificidad del 100%", completó la especialista.

Hay distintos tipos de test, también están los rápidos, que miden anticuerpos. "En Mendoza se consiguen pero no tienen tanta especificidad ni sensibilidad como los de laboratorio. Son muy caros y no son precisos", dijo la bioquímica. "Si uno se quiere sacar la duda, es preferible ir a un laboratorio, porque los otros no te sirven para saber si en este momento estás infectado", completó.

Según nos comentó Freixas, "ninguna obra social está cubriendo estos test ni tampoco el dosaje de anticuerpos. Es de manera particular o, si se trata de un caso sospechoso, se encarga al Estado".

El procedimiento del hisopado nasal

La bioquímica nos dio detalles de cómo se realiza: "Se usa un hisopo especial, que se ingresa en cada fosa nasal que va por debajo de los cornetes inferiores hasta la parte superior de la faringe, aproximadamente ingresa 5 centímetros". "No duele pero es bastante molesto. La gente lagrimea, muchos tosen, pero no duele ni es algo que no se pueda soportar", completó. Después viene el trabajo del bioquímico y entre 24 y 48 horas está el resultado de si tenés o no coronavirus.

La nota completa la podés escuchar haciendo clic acá.