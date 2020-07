Promociones para viajar: esto debés tener en cuenta

Hoy en el programa Uno Nunca Sabe, entrevistamos a Edgardo Giménez Mazó, co-fundador del sitio Aviación Online y especialista en temas de aviación para hablar sobre cómo está el sector, cómo será viajar después de la pandemia y las promociones de las diferentes compañías.

El sector vive un momento de gran incertidumbre, ya que "la aviación se encuentra en una situación trágica, que nunca se había visto en la historia", dijo Giménez Mazó. "Esta situación ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo", completó.

El especialista se refirió puntualmente a nuestro país, donde el panorama no es más alentador: "En Argentina todavía no se está sintiendo porque no arrancó, las compañías se están sosteniendo como pueden. Tenemos el caso de Latam Argentina que ya anunció su salida, y Aerolíneas Argentinas que si bien tiene el respaldo de los fondos estatales, se está dando cuenta de que los recursos no son infinitos y están tratando de bajar los costos", completó.

El caso de Flybondi y JetSmart, según Giménez Mazó, es diferente por que "si bien cuentan con inversores internacionales, tienen un poco más de espalda". De todos modos, para el especialista, "es muy difícil vislumbrar cómo va a ser el día después de esto, pero sin duda va a ser durísimo para todos".

De todos modos, el especialista dijo que hay que confiar en las promociones de las compañías aéreas: "Están saliendo con políticas muy flexibles, por lo que es una buena oportunidad para aprovechar".

Protocolos de seguridad

En Argentina ya se están implementando los protocolos de seguridad, en sintonía con los parámetros internacionales. Los mismos parten desde el uso de máscaras durante todo el proceso, es decir, desde que se llega al aeropuerto hasta que se concreta el vuelo y la desinfección constante de todas las superficies.

"No está definida la implementación de dejar un espacio libre, pero algunas compañías están utilizando un 70% de la capacidad para volar. La industria se está plantando fuerte frente a esta medida de transmitirle al pasajero una cuota de falsa seguridad, ya que la posibilidad de contagiarse a bordo es altamente improbable", dijo el especialista.

Para Giménez Mazó: "El gran desafío es que la gente tenga la confianza de volver a subirse a un avión. Los pasajeros tienen que estar tranquilos de que, a diferencia de un medio terrestre, viajar en avión es seguro y las posibilidades de contagio son muy reducidas".

Estrategia comercial

Actualmente, según detalló el especialista, la industria se está moviendo en la dirección de bajar los precios para incrementar las ventas. Las líneas aéreas están reconfigurando sus redes y sus rutas, en función de las demandas.

En nuestro país, puntualmente, "hay muchas líneas aéreas que ya están programando volver a funcionar en el mes de septiembre", comentó Giménez Mazó. "En Argentina lo que se va a ver más afectado son las rutas interprovinciales", finalizó.

