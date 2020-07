Pablo Sirvén sobre la portada de Caras con la hija de Máxima Zorreguieta: "Sirve para abrir debate"

En MDZ Radio hablamos con Pablo Sirvén, secretario de redacción del diario La Nación, sobre la tapa de Caras. Nos dijo que "Es producto de la abundancia que hace derrapar en grosería", pero defendió debates interesantes que se desprendieron de la polémica presentación que hizo la revista.

Entrevistado en el programa No Tan Millinials, Sirvén opinó que "creo que la pérdida de la elegancia y de la sutileza hace que estemos en una cultura de lo obvio, de lo berreta". "Nadie puede cuestionar la foto, es simpática, y habla por sí misma. Incluso si ves la bajada de la tapa plantea de manera interesante el tema, lo que pasa es que desafina con el título, mete el dedo en la llaga innecesariamente".

El periodista planteó que estamos viviendo "la cultura de los extremos" y detalló los dos polos: "Por un lado este, grosero, grotesco, obvio, lineal y que se contradice incluso con lo que quiere contar, es cínico. Y por otro lado la era de lo políticamente correcto, que también es cínico". Sobre esto último, explicó su punto de vista asegurando que "es cada vez es más difícil hablar de determinados temas sin que te venga una especie de avalancha, en vez de usar esto para abrir un debate interesante y charlarlo de manera que quede algo".

En referencia a lo anterior, Sirvén dijo que "me da la sensación de que son dos ejércitos, porque en lo políticamente correcto tampoco podés avanzar mucho". Ejemplificó este punto de vista con un ejemplo claro: "Hace años hablábamos de lugar carenciado, insalubre, de hacinamiento, como villa de emergencia o villa miseria. Hoy se usa barrio popular, para ser más ´cuidadoso´". Pero ante esto, el periodista plantea un nuevo debate: "¿Somos cuidadosos o somos hipócritas?".

Puntualmente, Sirvén criticó la portada de la revista Caras aduciendo que "si vos a esa tapa le ponías un título tranquilo, incluso podés sugerir la temática de los problemas -o no- que tiene la hija de Máxima, y hasta el derecho de no estar en los patrones de belleza que la sociedad occidental intenta imponer, la cosa cambia". "Pero me parece que lo que molesta es que no pueden proponer un tema de modo más elegante y cuidadoso, porque es una chica menor. Además, cuentan que le hacen bullyng y ellos se suman desde el título".LLamando a la reflexión, Sirvén nos dijo que "tenemos mucho que aprender, porque quienes llevan la bandera de ciertos temas y la agitan de modo sobreactuado, cuando se les suelta la cadena incurren en ese mismo error. Eso se ve mucho en las redes sociales".

Finalmente, el periodista opinó que este no es un asunto menor, ya que "antes había gente que se suicidaba por estos temas, tal fue el caso de la hermana de la misma Máxima Zorreguieta".

Escuchá la entrevista completa haciendo clic acá.