Conmovedor testimonio de un deportista mendocino que no puede volver

En el programa No Tan Millenials, entrevistamos a Kevin Riveros, un deportista de alto rendimiento que está varado en Francia sin ningún tipo de apoyo estatal para poder volver. Ahorró 2 años para viajar, se canceló el mundial y ahora no tiene dinero para continuar manteniéndose en Europa.

Kevin Riveros tiene 20 años y es gimnasta de la selección nacional de Gimnasia Aeróbica Deportiva. Se encuentra en la ciudad de Aix-Les-Bains, Francia y recién en noviembre la aerolínea le ofrece repatriarlo. Esta es la entrevista que le hicieron Nicolás Attias y Laureano Manson en MDZ Radio:

¿Con quién estás?

Con mi compañera Gala Jofré, juntos vinimos a Aix-Les-Bains para hacer una concentración deportiva. Luego nos íbamos al mundial, a Bakú, Azerbaiyán a representar a la Argentina. Pero se suspendieron todos los torneos y se cancelaron nuestros vuelos, así que nos quedamos acá. Estamos desde el 23 de febrero.

¿Cómo hiciste para viajar al mundial?

Cuando planeamos venir a Francia trabajamos durante 2 años para tener el dinero que se necesitaba. Con lo que ahorramos cubrimos los gastos de marzo, abril y mayo. Pero cuando pasó esto, hablamos con las personas que nos hospedan en Francia y no nos están cobrando los gastos alojamiento, sí comida. Con eso estiramos el dinero hasta ahora, pero no tenemos más y no tenemos formas de conseguir.

Ahora intentamos conseguir el cambio de pasajes por parte de la aerolínea, pero nos ponen trabas.

¿Por qué no podés volver?

Cuando se canceló todo no habían vuelos acá, cuando abrieron las fronteras, no aceptaban empresas de EEUU a Francia y la nuestra es de allá. Hace un mes se habilitó ya el poder cambiar el pasaje para volver y mandamos el mensaje para hacer el cambio pero nos dicen que hasta el 1 de noviembre no hay disponibilidad de cambios.

Sos un deportista tremendo, un crack en gimnasia aeróbica, mendocino, fuiste a representar a la Argentina y te dejaron varado en Francia..

Mi familia está muy estresada por eso, porque también se les complica a ellos ayudarnos con dinero para mantenerme acá. Nos dieron la opción de la repatriación, pero los pasajes son muy caros. Es plata que no tenemos, los más baratos de esos vuelos cuestan 900 euros.

¿Cómo es tu día?

Seguimos con la mira del mundial, así que nos levantamos y nos vamos a entrenar, una hora en la mañana hacemos alto rendimiento, donde concentra la selección francesa. Los gimnasios grandes no están habilitado aún para abrir, entonces sólo nos dan ese tiempo. Después, durante la tarde hacemos preparación física en un parque o en el lago.

¿Cuánto te gastás en un almuerzo?

Depende, si salís a comer te gastás mínimo 20 euros. Pero si cocinás, con 5 euros cocinás.

¿Calculás que en septiembre vas a volver?

Esperamos que sí, porque necesitamos volver, trabajar y juntar plata para el mundial que se pasó para el año que viene.

