Así serán los créditos para pagar sueldos

Hoy nuestro columnista Carlos Burgueño nos explicó los detalles del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que se aplicarán a partir de agosto. Las empresas continuar con otra modalidad de ayuda.

El ATP pasará de ser un subsidio para las empresas, a convertirse en un crédito. "Para el sueldo que va a cobrar la gente en julio no habrán cambios y se supone que para el mes que viene tampoco, o sea cuando se paguen los sueldos de agosto. Cambiará para cuando se liquiden los sueldos de septiembre", detalló nuestro columnista.

Claves del nuevo sistema:

Las empresas que requieran ayuda deberán pedirle dinero al Estado, pero lo van a tener que devolver.

Se solicitará de la misma forma que se solicitaron hasta ahora.

Los créditos tendrán una tasa mega subsidiada.

La primera cuota se pagará en dos o tres meses.

Burgueño aseguró en Uno Nunca Sabe que "de todas las herramientas esta es la más importante. Los dueños de transporte, por ejemplo, sobrevivieron por el ATP". Además, junto a Marcelo Arce, dieron detalles de cómo ha favorecido esto a que la crisis económica no se profundice: "En principio en Argentina hubo más de 300.000 empresas que dependían en esto, después fueron cayendo porque te limita para algunas cuestiones. Entonces grandes empresas dejaron de pedirlo y empezaron a pagarlo ellas mismas".

"De esto dependió que muchas empresas no hayan cerrado y que muchos argentinos hayan estado tranquilos y no perdieran sus puestos de trabajo", completó el especialista. Burgueño se explayó comentando que "la crisis económica no se generalizó por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que fue muy importante, y porque los trabajadores que se quedaron en sus casas recibieron su sueldo, más o menos, en tiempo y forma. Eso llevó cierta tranquilidad".

Según la información que nos trajo Burgueño a MDZ Radio, hasta fin de año habrá ATP (mutado ya a un sistema de préstamos). "Se supone también que para el último trimestre del año la economía va a estar caminando, no digo corriendo, pero sí en marcha", completó.

En aquel sentido, el especialista saltó los datos que arrojó ayer el Indec: "Que se haya recortado la caída entre mayo y abril un 10%, es importante. Redondenado, la economía cayó 26% en abril y 16 % en mayo, eso quiere decir que con un poquito que se abrió la actividad la caída se cortó a la mitad".

Para Burgueño "el gobierno no es el responsable de la cuarentena, sino que actúa sobre una crisis pandémica mundial. En cambio, cuando esto termine, ya sí toda la responsabilidad será del Gobierno y del plan o no económico de Alberto Fernández", concluyó.

Escuchá la columna completa, haciendo clic acá.