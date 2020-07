Sergio Marinelli: "Esto es un puterío entre las empresas"

Segio Marinelli, superintendente general de Irrigación pasó por Uno Nunca Sabe luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le retirara el financiamiento para la concreción del acueducto Monte Comán - La Horqueta, de San Rafael. Dijo que no entiende los motivos y si alguien tiene algo que denunciar, lo haga ante la Justicia.

Recordemos que para bajar este financiamiento el BID dice en los papeles que el motivo fue la violación de una cláusula de confidencialidad. Por su parte, Marinelli reconoció que hubo denuncias cruzadas y sospechas que asustaron al ente internacional de financiamiento. "En Argentina la obra pública es sinónimo de corrupción, entonces cuando hay un organismo internacional de por medio se cuida mucho si hay un ruido, a uno se le eriza la piel", comentó.

"No está claro quién rompe esta confidencialidad de la que habla el BID, porque los datos que dice tener la empresa (denunciante) cada vez que presenta una nota, no son los correctos. Por eso yo supongo que no se ha roto la confidencialidad", explicó el Superintendente. Posteriormente y en ese mismo sentido, Marinelli sentenció: "Si acá ha habido algún acto de corrupción, que vayan y lo denuncien a la Justicia".

El periodista Marcelo Arce, le citó una nota que publicó Sitio Andino (el diario de Omar Álvarez, quien a su vez es uno de los dueños de Obras Andinas, una de las empresas que tuvo la preadjudicación), en ese texto aseguran que la confidencialidad la violó un funcionario. Esta persona, antes de que adjudicara la obra le avisó a Laugero Construcciones y a Barbeito que habían requisitos puntuales que exigía el BID que no los reunían.

Ante esa cita, Marinelli repreguntó: "¿A usted le parece que una empresa puede conocer lo que le dijo un miembro de la comisión a otra empresa?, a lo que Arce refutó que "claro, esto se sabe entre las empresas". Finalmente, Marinelli respondió que "esto es un puterío entre las empresas, hablando en criollo. Yo no puedo entrar en semejante cosa, me tengo que guiar por un expediente, no por un artículo periodístico. Es poco serio".

El Superintendente aclaró que la provincia no perderá el dinero de ese crédito y que ya hay 2 ventanillas más de posibilidades para que se haga el acueducto. "Se va a hacer. Lo hablamos con el ministro de economía, Enrique Vaquié, y me ratificó dos operatorias para realizarla. Sigue siendo una de las obras prioritarias para el Gobierno", aseguró.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click acá.