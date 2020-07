Los senadores sesionaron hoy y dejaron múltiples perlitas

En el segmento dedicado a todo lo que pasa en la sesión de la Casa de las Leyes de la provincia, denominado "El Circo de la Legislatura" los senadores provinciales ya están atentos a que un error los puede traer directo al aire de MDZ Radio.

"Veo que hoy no es mi día", dijo el senador Juan Carlos Jaliff, luego de haber protagonizado múltiples perlitas que no se le escaparon a la producción de Sonría, lo estamos filmando. Pero eso no fue todo: micrófronos que no están habilitados, otros que quedan abiertos y se cuelan charlas familiares, "soplones" que ayudan a olvidadizos, integrantes de la familia que aparecen en la sesión pública, legisladores que desaparecen de conexión y más perlitas, escuchalas haciendo click acá.