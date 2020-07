Test: ¿Vos qué clase de mal amigo sos?

En el marco de los festejos por el día del amigo, en No Tan Millenials no queríamos ponernos melosos y por eso hicimos una consigna en la que resaltamos las cosas que hacen que seas un mal amigo. Leé la nota y fijate con cuál te sentís más identificado.

Una hermosa mesa de análisis para este tipo de temas se armó en MDZ Radio con los conductores Nicolás Attías y Laureano Manson, la productora general, Viviana Muñoz, y el el conductor de El Permitido, Federico Croce. Ellos junto a los oyentes enumeraron una lista de pequeñas cosas que hacen que seas un mal amigo. Esta selección no incluye cosas gravísimas.

Attías dijo que hay un amigo que no tiene cabida: "El rata. He cortado amistad por eso, por algo muy mínimo". "La cuenta se divide por igual!!! Es inadmisible que digan que no pidieron vino en una juntada grupal”, completó.

Laureano Manson se sumó a esto y dijo que no soporta al amigo "yo ya voy comido”. En cambio, Viviana aseguró que "no puedo tener una amiga que habla todo el tiempo bien del marido. "¡Ay! ¡La que tiene el marido perfecto!", aseguró indignada.

Más tarde, Federico Croce propuso otros dos tipos de amigos que detesta: "El que no consuela, que le decís que estás mal y te tira un drama peor. ¡No, quiero hablar de mi!". y también "odio al amigo cómodo, el amigo planta, que nunca propone una y después se queja".

Con este tópico en el aire y la ayuda de nuestros oyentes, armamos una lista de tipos de "anti amigos" que todos tenemos. Leela y reenviásela a los tuyos, a ver con cuál se sienten identificados:

La amiga que vive hablando de sus hijos perfectos.

El operador político de los grupos.

El amigo optimista. No importa qué tan grave sea lo que pase, el siempre te dirá el costado bueno.

La amiga que no duda en asegurarte que te tiene envidia sana.

Los amigos que hacen de la amistad un permanente egoísmo y miserabilidad. Más que ratas, los miserables que especulan hasta en lo mínimo.

Esos que si vos tenés un dolor, ellos tienen 3. No son compañeros, son competidores, en sufrimiento o en alegría.

El que te hace cambiar toda la juntada (horario, lugar) y después no va.

El amigo muy insistente, que te insiste y después te recrimina.

El amigo al que la novia no lo jode, pero el es "autogobernado".

Los amigos "vagos", con los que sólo te podés juntar en su casa.

La amiga que en el restaurante no se pide comida y después pica del plato de todas las asistentes, como pajarita.

¡Mandá esta nota a tus grupos de Whatsapp y sigan sumando opciones! El segmento completo podés escucharlo haciendo click acá.