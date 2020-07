Especialista alerta que "muchas escuelas van a cerrar"

En el segmento en el que analizamos el mundo pos pandemia, en el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con Néstor Barallobres, asesor general de la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Acidepba). Junto a él hablamos de qué beneficios y perjuicios deberemos esperar cuando pase el "efecto covid".

Repensando el día después de esta pandemia, Barallobres nos dijo que "no hay ningún sector que no se vea fuertemente afectado. Nadie queda al margen de las consecuencias". En particular, respecto de la educación privada resaltó que se vienen muchos cambios: "En lo estrictamente pedagógico, esta instancia de la educación a distancia (meses en los que la educación se reinventó a sí misma) va a continuar, esto es un cambio que vino para quedarse".

Durante la entrevista que realizó Laura Prudencio, el especialista resaltó que ya hay cierres de colegios "el sector más perjudicado es el de educación inicial, como jardines de infante y maternales". "Hay muchísimas escuelas que están en el límite y dependerá de una cantidad de factores, como cuánto se alarga esto, si se extiende la ayuda del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) a todas las escuelas y si es permanente, porque ha llegado de forma lenta y no a todos", completó.

Respecto de lo anterior, Barallobres aseguró que "el aporte estatal es heterogéneo, no alcanza a todos sino que llega a algunas escuelas, a las más antiguas", lo cual -para el especialista- si bien ayuda no garantiza la permanencia de todos los colegios, ante esta grave situación económica que atravesamos.

"En nuestro país la educación privada no es elitista, sino que llega a los sectores populares. Sí hay instituciones para los sectores mejor posicionados económicamente, pero no es la mayoría ni la característica de la enseñanza privada en nuestro país", dijo el especialista. "Por sus aranceles y gracias al sistema de aporte estatal que democratiza la llegada de la enseñanza privada a los sectores populares, es una enseñanza que llega a todos"; completó.

Haciendo un paralelismo con lo ocurrido en 2001, cuando muchos padres cambiaron a sus hijos de escuelas privadas a públicas, Barallobre dijo que "todas son estimaciones, dependerá de la situación económica (que nadie sabe cómo se dará); si hay una vuelta rápida a la actividad será una situación y si se prologan las faltas de ingresos, obviamente. muchas familias deberán optar por otro tipo de educación".

Finalmente, el asesor resaltó que no será fácil que los jóvenes se cambien de escuelas privadas a públicas, porque "en muchas zonas de nuestro país la educación pública tiene la matrícula completa". "Se estima que habrá una migración de las escuelas más económicas a las escuelas de gestión estatal y de las escuelas más caras a las menos caras, dentro de privadas".

La nota completa la podés escuchar haciendo click acá.