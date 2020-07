Ya hay un hotel que está albergando a infectados de Coronavirus

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", de MDZ Radio hablamos con Marcelo Quercetti, gerente de un hotel céntrico que ya está albergando a pacientes con Covid-19. Explicó que Salud se hace cargo de la evolución de cada paciente y que ellos no tienen contacto con los enfermos.

Desde hace varios días, en el programa que conduce Mariano Bustos adelantamos que los mendocinos que hayan dado positivo en el examen de coronavirus y sean asintomáticos o bien tengan síntomas leves, podrán transitar el aislamiento en un hotel. Esto efectivamente ya se está implementado.

Respecto de los cuidados que tienen los empleados del hotel, Quercetti nos dijo que implementan los mismos protocolos que cuando albergaron a personas que venían estar en cuarentena por volver desde el exterior. "La única diferencia es que ahora sabemos fehacientemente que las personas que ingresan están afectadas", comentó.

"Los empleados trabajan con guantes, escafandra, barbijos de triple capa, nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con las personas que vienen. El pasajero directamente va a la habitación, no puede circular por ningún espacio del hotel, sólo se queda en la habitación" contó el empresario.

Actualmente hay 15 personas alojadas en el hotel y, según asegura, podría tener hasta 60 personas. “Puede haber más de una persona por habitación, en el caso de familias afectadas, por ejemplo”, nos dijo.

¿Quién paga estos gastos?

Quercetti dijo que "nosotros le pasamos una tarifa al Ministerio de Salud, si el paciente tiene obra social y luego el Estado arregla con la obra social, no sé". "No es una tarifa onerosa, es bastante reducida, porque el hotel no usa todos los servicios, sino que pasa a ser sólo hospitalario", completó.

El dueño del hotel manifestó que, como medida implementada por el Ministerio de Salud, "durante todo el día tenemos una médica y un enfermero y en la noche sólo un enfermero". En caso de agravarse la situación del paciente, "los protocolos los sigue salud, desde el hotel no tienen información sobre cómo proceder", continuó asegurando.

Finalmente, Quercetti dijo que "Esto a nosotros nos ayuda mucho para mantener el edificio y al personal. No es un negocio totalmente rentable, porque seguimos generando deuda para más adelante, pero nos ayuda". Y finalizó: "nos satisface colaborar en este momento donde la situación está tan complicada. No ayuda y ayudamos, doble satisfacción.

Por cuestiones de privacidad, no hemos revelado el nombre del hotel donde se encuentran alojados los pacientes con coronavirus. La nota completa la encontrás haciendo click acá.