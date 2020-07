Día del amigo: así los padres ayudan a sus hijos a violar la ley

En el marco de los festejos por el Día del Amigo y el temor por nuevos contagios, en el programa No Tan Millenials, de MDZ Radio, hablamos primero con una joven de 20 años y luego con el propietario de unas cabañas de alquiler. Los dos nos contaron un panorama desalentador en tiempos de pandemia y cuarentena.

Renata, de 20 años, aseguró que tanto a ella como a sus amigos se les está haciendo muy difícil respetar la cuarentena: "No organizamos juntarnos en casas directamente, pero vamos a un bar y a las once de la noche nos echan, entonces pensamos que no nos podemos ir a dormir a esa hora y ahí sí seguimos la juntada en una casa", dijo en el aire.

"Esto se nos está haciendo muy difícil a todos"; se quedó Renata. Luego, nos habló particularmente del plan que la cientos de jóvenes han organizado para este fin de semana, se trata de alquilar una cabaña y pasar ahí la fecha. "Pretendíamos alquilar en Potrerillos, pero llamamos alrededor de 25 cabañas. Ninguna nos quiso alquilar y cerca de 15 nos dijeron que no les daban sus cabañas a jóvenes", se quejó.

Finalmente, Renata nos confesó que en Tupungato pudieron reservar para 8 personas. "Ilegal", le dijo Laureano Manson en el aire, a lo que la joven se defendió aduciendo que "nos vamos a cuidar, a mantener el distanciamiento, nosotros tampoco tenemos ganas de contagiar a nuestras familias".

El problema que se expuso en el aire de No Tan Millenials, es que los padres terminan siendo cómplices de la exposición de los más chicos a violar la cuarentena. Respecto de esto, Renata nos dijo que "mis papás dicen que si nos podemos ir a bar, que vayamos a la cabaña con mis amigos".

En ese mismo sentido, también hablamos con el propietario de unas cabañas en alquiler dentro de Valle del Sol (Potrerillos), Antonio, quien aseguró: "te puedo asegurar que nadie se va a cuidar, el fin de semana largo bailaban acá en la calle, sin barbijo ni nada".

"Hasta los padres son cómplices: les entierran la bebida por algún lugar de la montaña, dos días antes. Los chicos ya saben los lugares y van y buscan la bebida", contó Antonio al aire. Él desde hace muchos años tiene como política no alquilar sus cabañas a jóvenes, ya que según nos asegura "te destrozan la cabaña". "Me han roto los vidrios de la cocina, de las ventanas, los bancos, el decodificador de DirecTV", completó.

