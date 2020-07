¿Es legal restringir el turismo?

Entrevistado en el programa Con qué Derecho, de MDZ Radio, el abogado constitucionalista Alejandro Pérez Hualde nos habló sobre el turismo en tiempos de coronavirus y nos aclaró, desde lo legal, las confusiones respecto del turismo interno en la provincia.

"El municipio mendocino tiene un grado de autonomía, si nos vamos a la constitución provincial ellos tienen la facultad de atender directamente todos los intereses y servicios locales", comentó Pérez Hualde.

En aquel sentido el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo que cada comuna "tiene autonomía y es responsable de cuidar a sus habitantes, dentro de eso puede tomar todas las medidas que no estén prohibidas por las leyes nacionales o provinciales". "Por ejemplo, no pueden cerrar sus fronteras e impedir que vayan los de Tunuyán a San Rafael, pero sí pueden establecer normas de salubridad dentro de lo que sería su policía del turismo, de su hotelería, de sus lugares de atracción", completó.

