En primera persona: la grave situación de los médicos residentes

En el programa No Tan Millenials, de MDZ Radio, entrevistamos a un médico residente que nos dio un panorama de cómo están trabajando actualmente: el riesgo al que se expone, la veracidad de las críticas que escucha por parte de la población en general y el trato que recibe por parte de sus superiores.

El médico residente, quien prefirió preservar su identidad, nos dijo que el principal problema que vivían antes de la pandemia y que ahora se incrementa es el exceso de horas de trabajo: "Después de hacer 24 horas de guardia, al otro día, deberíamos descansar, por nuestro bien y por el del paciente".

También manifestó que las principales quejas de sus colegas son que el protocolo de 14 días de trabajo por 14 de descanso no se cumple y que no cuentan con equipos de protección personal adecuados. Particularmente él se exceptuó de esto, ya que asegura que en el hospital donde trabaja no tienen estos problemas, lo que deja ver que la situación de Salud de la provincia no es igual en todos los nosocomios. Las diferencias se dan tanto en los privados como en los públicos.

"Con este nuevo brote vuelve el miedo de contagiarte y de contagiar a tu familia. Yo vuelvo a mi casa, pero afortunadamente no tengo hijos ni estoy con personas de riesgo", contó al aire el médico residente entrevistado.

Carga horaria y salario

Según relató este profesional, "un residente entra a las 7.30 hs y se va a las 16.30 hs, en el mejor de los casos, es decir si se respeta la ley". "Hay otras residencias, como las quirúrgicas, en las que el residente está a las 5.30 hs y se va a las 20 hs", completó.

Respecto del salario, nos dijo que "en la parte privada un residente recibe entre 20 y 30 mil pesos, con suerte. En lo público bastante más, quizás el doble".

