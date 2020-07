Coronavirus: ¿por qué elegirían Argentina para colocar la vacuna?

En el programa No Tan Millenials, de MDZ Radio, entrevistamos a la jefa del departamento de inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, para hablar sobre la vacuna contra el coronavirus. Nos describió en qué situación se posiciona Argentina en caso que esta se desarrolle.

Aguilar nos explicó que en nuestro país se hará la fase 2 y 3 de uno de los múltiples desarrollos de vacunas contra el coronavirus que se están haciendo hoy, a nivel mundial. En estas etapas, "básicamente se verán dos puntos claves: Lo primero, si la vacuna sirve o no y después si es o no segura aplicársela a la comunidad en general", aclaró.

En ese mismo sentido, la especialista dijo que los beneficios que esto podría traernos es que "nos posiciona posteriormente para ser uno de los países priorizados en la adquisición de la vacuna", la cual, a su entender sería gratuita para los grupos de riesgo, pero no para la población en general.

La inmunidad de los ex covid

Para Aguilar, este virus desafía día a día a los investigadores, ya que, según estudios que se hicieron en España y Francia se demostró que sólo entre el 5 y 6 % de la población quedó con anticuerpos. "Esto quiere decir que si tenés esta infección no tenés protección de por vida, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el sarampión", manifestó la médica.

En ese mismo sentido, Aguilar dijo que "esto quiere decir que la población que ha padecido la enfermedad no debe relajarse y debe tener los mismos cuidados de quienes no han estado expuestos al virus". Además, "por ahora, si has tenido la enfermedad, lo que se sabe es que la protección que da es de corto plazo, de poca duración. Esto también es un desafío para las vacuna, porque en las pruebas se ha demostrado que da una inmunidad más duradera que la infección natural, pero también acotada. Un tema no menor", completó.

Finalmente, Aguilar dijo "Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este virus".

