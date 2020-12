Este país fue ejemplo en la primera ola pero hoy los casos explotaron

En Uno Nunca Sabe hemos realizado una serie de notas y entrevistas a modo de reflexión para que no nos suceda lo mismo que está pasando allá en el marco del rebrote del coronavirus. El viejo continente se relajó en el verano y en el segundo invierno de la pandemia los casos fueron peores.

Hablamos con Agustina Mejail, periodista argentina en Alemania, un país que en la primera ola fue un ejemplo, sin embargo hoy viven una situación que ellos mismos califican como muy grave. "Estamos muy complicados", sentenció la entrevistada quien además contó que allá "las reglas dependen de cada región, según los casos que hay en los diferentes estados".

Sin embargo, "todos los alemanes dicen que se les prohíba salir va en contra de sus derechos humanos, entonces hay una asociación que debe aprobar esto para que se pueda aplicar. Hoy estamos a la espera de si eso se reglamenta o no, aún no sabemos", contó la periodista. De ser así, "de 9 de la noche a 5 de la mañana no se podrá salir y año nuevo no se podrá festejar. Sólo Navidad, hasta 10 personas con hasta 2 casas", completó.

Mejail dijo que si bien a principio de año tuvieron una cuarentena rigurosa, ahora el clima social es más tenso: "veo policías por todos lados exigiendo que se cumplan las reglas, en esta segunda ola es obligación usar máscaras en espacios públicos. Antes nunca se había hablado de poner horarios para salir de casa". "Se piensa que hasta marzo vamos a estar en cuarentena, pero no hay nada oficial, va cambiando semana a semana", comentó.

Se estima que hasta mediados de enero Alemania no tendrá la vacuna. De todos modos, "muchas personas están manifestándose contra el coronavirus, la cuarentena y las máscaras, acá el pueblo se va a revelar. Hay mucha gente que está insegura con la vacuna porque no se saben los efectos a largo plazo", concluyó Mejail.