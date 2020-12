Carne para Todos: con un plan similar, Uruguay fue potencia ganadera mundial

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con el columnista económico, Carlos Burgueño, sobre el regreso de Carne para Todos. Para el especialista, la medida se asemeja a un plan que hizo Uruguay y lo catapultó a ser una potencia ganadera mundial. En esta nota, los detalles.

Burgueño dijo que no sólo regresa "Carne para todos"; sino que "vuelve todo para todos". En su opinión, "no debería existir, pero dadas las circunstancias y si se hace dentro de un acuerdo para la industria, no está mal". De hecho comparó este programa con "una versión deformada y corregida del plan que usó Uruguay para que el mercado ganadero despegue".

En el vecino país, "los mejores cortes se exportan y traen dólares, pero se reservan algunos cortes para consumo interno y está prohibido exportarlos". Como en Uruguay eso se respetó, "ya es una potencia ganadera mundial. De hecho le sacó mercado a Argentina, pero nuestra producción es tan buena que ya lo empezó a recuperar", comentó el economista.

Por esto, según Burgueño, si el acuerdo se hace bien y los cortes son para mercado interno y la producción puede exportar el resto, no está mal. En cambio, "si después de esto el Gobierno hace una cuestión política partidaria para pegarle al campo, ponerle un pie al precio del lomo y prohibir que se exporte, bueno, no rememos más porque no vamos a aprender", concluyó.

Finalmente, comentamos con Burgueño que la carne subió cerca del 44% este año, por encima de la inflación. El especialista dijo que al principio de la cuarentena sobre todo, aumentó considerablemente el consumo de carne, sobre todo por los asados que se hicieron cuando el clima ayudaba, allá por marzo y abril.

En esos meses, "hubo una negociación directa con la gente de la industria de la carne para contener los precios, cosa que se logró. Ahora, con la decisión del gobierno nacional de liberar precios, obviamente la inflación está creciendo". De todos modos, el economista dijo que "la idea del gobierno es que no se dispare por arriba del 3.5 y cerrar el año entre 36 y 38%. El problema será el año próximo".