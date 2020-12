¡Cazabacterias!: ¿Cómo cocinar sin intoxicarnos?

Alicia Sisteró, la columnista especializada en gastronomía, se inspiró en el libro de Mariana Koppmann, María Claudia Degrossi y Roxana Furmank que se llama "Cazabacterias en la cocina: cómo cocinar sin intoxicar a la familia" y brindó recomendaciones para conservar los alimentos correctamente.

Es importante tener seguridad a la hora de alimentarse. Esto implica cuidados en la elaboración que Alicia resumió en las "5 M" que proponen las autoras. Estas son: materia prima, manipulación, métodos para cocinar, materiales y medio ambiente.

Una de las principales dudas sobre la conservación y cocción de alimentos reside en la carne. En este sentido Sisteró, responsable de Food Lovers, explicó que "en el caso de la hamburguesa, si la carne estaba sucia, se mezcla y no le da el calor suficiente, no se mueren los 'bichitos' y te podés enfermar".

Pero esto no sucede con otros tipos de carne. Es el caso del bife, donde "no hay manera que le ingrese suciedad a la carne, de modo que la suciedad de la superficie se cocina más fácil y es menos riesgoso".

Por otra parte, explicó que el pollo una vez descongelado no puede ir de nuevo al freezer en el mismo estado. "No se puede volver a freezar a no ser que esté cocido", de tal modo "tiene que cambiar de estado para volver al congelador"

Otro mito dice que la comida orgánica es sana. "La gente cree que todo es sano y no siempre es así, depende de las condiciones en que se preparó el plato", explicó Alicia Sisteró.

Finalmente, derribó uno de los mitos más difundidos. "El microondas no envenena la comida ni pierde nutrientes salvo que utilices un recipiente no apto que puede ser tóxico", dijo. En este sentido recomendó utilizar loza, cerámica, vidrio o plásticos aptos para microondas.

En este enlace, la columna completa de Alicia Sisteró.