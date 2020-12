Hay pobreza y se nota: los comedores están desbordados y casi no reciben donaciones

La Universidad Católica Argentina mostró en su último informe que el 44,2% de los argentinos son pobres y el desempleo llega al 14,2%. En síntesis, más de 20 millones de personas no pueden acceder a todos los alimentos básicos, a la salud y a la vivienda digna. El último trimestre muestra que casi 3 millones de argentinos están sin empleo.

En Mendoza funcionan diferentes comedores. Algunos están consolidados desde hace décadas y otros surgen momentáneamente, por las crisis económicas y sociales que suele atravesar el país. Así llegó a Luján "Sueñitos de Ángeles", que abrió sus puertas en febrero. Es un lugar de organización familiar y vecinal que brinda asistencia alimentaria a más de 250 familias.

Jésica Medina es una de las referentes del comedor y dialogó en "Sonría, lo estamos filmando". Ella detalló la situación crítica que están pasando dentro y fuera del comedor. “Cada día se está poniendo más terrible. Vienen muchísimos niños a los que se suman las familias. Está más crítica la situación", expresó.

"Conseguir la comida cada vez está más difícil. No tenemos casi donadores. Nosotros para conseguir alimentos vamos a las chacras a cosechar lo que queda como la papa, acelga o la cebolla. Lo hacemos porque ya no sabemos que darles. Los niños se nos paran en la puerta y no son 15, son muchísimos, ya no sabemos cómo manejar la situación", explica angustiada Jésica.

Para colaborar con el comedor, comunicarse al 2616915598.

Escuchá la entrevista acá.