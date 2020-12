Dólar Blue en baja: ¿hasta cuánto se va a desplomar?

El dólar blue volvió bajar y se ubicó en $151 para la venta y $145 para la compra. Se desplomó 1.31%, "La baja más fuerte en mucho tiempo", dijo el economista de Uno Nunca Sabe, Carlos Burgueño. "Casi no tiene brecha con el dólar turista, lo cual tampoco tiene lógica", reflexionó.

Fiel a su estilo descontracturado, Burgueño envió "nuestro apoyo psicológico a los que compraron a $195" y explicó que esta gran baja sucedió porque "todo el mercado está convencido de que el gobierno no va a devaluar. Es decir, de que va a mantener la política cambiaria y monetaria hasta marzo, cuando deberían entrar los dólares".

Por otro lado, esta gestión continúa intentando convencer al productor que es buen momento para liquidar, porque evidentemente no habrá cambios en la política cambiaria. "Esto, además, ameritaría algún tipo de diálogo, de política a largo plazo, pero ahora el gobierno está en otra cosa", analizó.

El futuro económico del país de cara a 2021, Burgueño no se animó a vaticinarlo, sin embargo dijo que "en el primer trimestre se va a definir gran parte de lo que pasará en todo el resto del año". "Enero siempre es un mes complicado en la economía argentina, siempre pasan cosas, sea porque los gobiernos impulsan medidas o porque los mercados se enfrentan a los gobiernos (no digo a éste, sino a todos)", completó.

En relación a esto último, el economista comentó que históricamente en enero "la gente del mercado es muy de ir a Punta del Este, sin embargo las quejas de las familias son que los padres no están, porque tienen que estar atentos a Buenos Aires y a lo que pasa en los mercados".

Este año no será la excepción: "A nivel empresarial, político y toma de decisiones prácticamente este verano no habrá vacaciones. Van a pasar cosas. No estoy alertando ninguna tragedia, sino de decisiones económicas y toma de decisiones fuertes por parte del gobierno", concluyó Burgueño.